Matthieu Lagrive: Über die IRRC zur Tourist Trophy

Dem Beispiel seines französischen Landsmannes Pierre Yves Bian folgend, nimmt dieses Jahr auch der zweifache IRRC Supersport-Champion Matthieu Lagrive die Herausforderung der Tourist Trophy auf der Isle of Man an.

2021 entschied Pierre Yves Bian die Internationale Road Racing Championship (IRRC) der Klasse Supersport klar für sich. Im Jahr darauf wagte sich der Franzose an das North West 200 und die Tourist Trophy heran, mit durchschlagendem Erfolg. Beim NW200 gewann er überraschend das erste Rennen der Klasse Supertwin und bei der TT schrammte er als Vierter in derselben Kategorie knapp am Podium vorbei.

Dieses Jahr will es ihm sein Landsmann Matthieu Lagrive, der 2018 und 2019 die IRRC Supersport als Gesamtsieger beendete, gleichtun, wie er es nach einem kürzlichen Besuch auf der Isle of Man bestätigte. «Ich bin zum ersten Mal hier, um einen Blick auf die TT-Strecke zu werfen, und wow, was für ein Ort. Es gibt so viele Dinge, die man sich merken muss, wie die Kurven und die Markierungen, die Häuser, die Pfosten und die Bodenwellen.»

«2018 und 2019 habe ich die IRRC Supersport gewonnen, da habe ich angefangen, mir ernsthaft Gedanken über die Rennen zur Tourist Trophy zu machen. Ich habe mir keine Ziele gesteckt und werde sicherlich einige Jahre brauchen, um zu sehen, wie schnell ich hier sein kann», ist sich der 43-jährige Franzose, der auch beim North West 200 für das Optimark Road Racing Team an den Start gehen wird, der großen Herausforderung bewusst.

Lagrive kann auf eine umfangreiche Rennsportkarriere zurückblicken, zu der neben seinen vier Weltmeistertiteln in der Langstrecken-Weltmeisterschaft auch der Triumph bei den 24 Stunden von Le Mans 2016, sechs Gesamtsiege beim legendären Bol d'Or, über hundert Rennstarts in der Superbike-, Supersport- und Viertelliter-Weltmeisterschaft sowie ein Auftritt bei der legendären Rallye Dakar gehören.