North West 200 beginnt nächstes Jahr einen Tag später

Nächstes Jahr gibt es beim North West 200 nicht nur ein zusätzliches Superbike-Rennen, wegen der Britischen Superbike-Meisterschaft (BSB) muss auch der Zeitplan für das Qualifying angepasst werden.

Weil viele der Teams und Rennfahrer, die am North West 200 teilnehmen wollen, von Samstag bis Montag (4. bis 6. Mai), in Oulton Park in der Britischen Superbike-Meisterschaft (BSB) im Einsatz sein werden, wird sich ihre Ankunft in Nordirland verzögern. Deshalb sah sich der organisierende Club gezwungen, den nächstjährigen Zeitplan für das Qualifikationstraining anzupassen.

Nach Rücksprache mit den Bossen der BSB wird der Veranstalter des Dreiecksrennens zwischen den Städten Portstewart, Coleraine und Portrush den Beginn der nächstjährigen Trainings- und Qualifying-Sitzungen von Dienstag, dem 7. Mai auf den folgenden Tag verschieben. Am Mittwoch folgt auf die traditionelle Eröffnungssession der Newcomer nun ein einstündiges Superbike-Training.

Bisher waren die Superbike-Qualifyings die letzten Sitzungen der beiden Trainingstage, nächstes Jahr werden sie als erste Motorräder auf die 14,436 Kilometer lange Strecke gehen. Diese Änderung wird auf ausdrücklichen Wunsch der Teams eingeführt, weil die leistungsstarken Superbikes mehr Zeit zum Einstellen benötigen als andere Klassen.