Davey Todd fährt für Milwaukee BMW by TAS Racing

​ Davey Todd ist eine der heißesten Aktien in Sachen Straßenrennsport. Er gilt als künftiger TT-Sieger. Jetzt hat der 27-jährige Brite mit dem gewinnenden Lächeln bei Milwaukee BMW by TAS Racing angedockt.

Nach den Rennen in Armoy überraschte Davey Todd mit seiner Ankündigung, dass er mit sofortiger Wirkung die Zusammenarbeit mit dem Team Milenco by Padgetts Honda, mit dem er in den letzten Jahren beim North West 200 zwei Siege und zahlreiche Top-3-Plätze und 2022 bei den Rennen zur Tourist Trophy sein erstes Podium einfahren konnte, beendet ist. Sofort wurde er in seiner Heimat mit dem Honda-Werksteam in Verbindung gebracht.

Doch der 27-jährige Brite aus North Yorkshire hat einen Vertrag mit dem erfolgsverwöhnten Team TAS Racing unterschrieben, wie die Mannschaft aus Nordirland jetzt bekanntgab. Todd kehrt damit auf Motorräder der Marke BMW zurück. Bereits 2019 war er im Team des Deutschen Rico Penzkofer die dominierende Erscheinung in der Superbike-Kategorie der International Road Racing Championship (IRRC), die er überlegen für sich entschied.

«TAS Racing freut sich, die Verpflichtung des führenden internationalen Straßenrennfahrers Davey Todd für die Saison 2024 bekannt zu geben. Milwaukee wird sein Engagement als Titelsponsor mit Unterstützung von BMW Motorrad fortsetzen. Das Team wird wieder unter dem Banner Milwaukee BMW by TAS Racing antreten», hieß es in einer Aussendung. «Er wird in der nächsten Saison eine große Bereicherung sein.»

«Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit TAS Racing und dem Milwaukee-BMW-Team, mit ihnen bei den letzten beiden Rennen in der BSB zu starten, ist großartig. Das Team hat in den vergangenen Jahren auf der Straße viel Erfolg gehabt, und nachdem ich bereits einige Zeit mit den Jungs verbracht habe, weiß ich, dass ich eine Spitzengruppe von Leuten um mich habe und mit der Milwaukee BMW M1000RR ein ebenso großartiges Paket», kommentierte Todd seine Vertragsunterzeichnung.

«Sowohl mein Vater als auch ich freuen uns darauf, TAS Racing 2024 wieder bei der Isle of Man zu sein. Es ist großartig, unsere Beziehung zu Milwaukee und BMW Motorrad fortzusetzen, die beide unsere Bemühungen in unvergleichlicher Weise unterstützen. Davey ist eine der aufregendsten Perspektiven im Rennsport. Wir sind glücklich, dass er 2024 zu uns stößt, und wir können es kaum erwarten, mit den Vorbereitungen zu beginnen», teilte Teamboss Philip Neill mit.

Todd, der 2022 die nationale 1000ccm-Superstock-Meisterschaft gewonnen hat, wird in Donington und Brands Hatch bei den letzten beiden Runden der diesjährigen Bennetts British Superbike Championship auf einer Milwaukee BMW M1000RR antreten.