NW200: Ab nächstes Jahr mit drei Superbike-Rennen

Auch der Schweizer Olivier Lupberger nahm dieses Jahr am North West 200 teil

Damit die Zuschauer beim North West 200 auch am Donnerstagabend alle wichtigen Fahrer und Teams in Aktion sehen, wird es im nächsten Jahr ein zusätzliches Superbike-Rennen geben.

Das North West 200 hat seit den letzten Jahren bei Fahrern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz einen immer höheren Stellenwert. So waren dieses Jahr der Deutsche David Datzer, der Österreicher Julian Trummer sowie die beiden Eidgenossen Lukas Maurer und Olivier Lupberger bei der größten Veranstaltung in Nordirland im Einsatz.

Weil in der jüngeren Vergangenheit schlechtes Wetter häufig dazu geführt hatte, dass der Renntag im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser fiel, wurden die Rennen auf den Donnerstagabend und Samstag aufgeteilt, die Trainingseinheiten wurden auf Dienstag und Donnerstagvormittag gelegt.

Für nächstes Jahr hat sich der veranstaltende «Coleraine and District Motor Club» eine weitere Verbesserung des Ablaufes überlegt. Nach einer kürzlich erfolgten Erhebung bei vielen der wichtigsten Straßenrennteams wird das Programm für 2024 sowohl am Donnerstag als auch am Samstag erhebliche Änderungen aufweisen.

Neben den bereits bekannten Rennen der Supersport- und Superstock-Kategorie wird am Donnerstagabend ein zusätzliches Superbike-Rennen ins Programm aufgenommen. Damit haben die Besucher am Donnerstag nun die Möglichkeit, alle wichtigen Fahrer und Teams in Aktion zu sehen.

Als Folge dieser Programmänderung stehen am Samstag zwei Supertwins-Rennen über vier Runden auf dem Programm, während die Supersport-, Superstock- und die beiden Superbike-Wettbewerbe über sechs Runden ausgetragen werden. Die nächstjährige Veranstaltung auf dem legendären Dreieckskurs wurde für den Zeitraum vom 6 bis 11. Mai festgelegt.