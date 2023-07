Dean Harrison: Möglicher Kandidat bei Honda Racing UK

Nach acht Jahren im Team DAO Racing schlägt der dreifache Tourist-Trophy-Sieger Dean Harrison 2024 ein neues Kapitel auf. Der 34-jährige Brite könnte nächste Saison für das Team Honda Racing UK an den Start gehen.

Dean Harrison und DAO Racing waren acht Jahre lang eine eingeschworene Gemeinschaft. 2019 feierte man gemeinsam den wohl wichtigsten Sieg, den es im Straßenrennsport gibt. In einem denkwürdigen Duell hatte sogar TT-Rundenrekordhalter Peter Hickman in der prestigeträchtigen Senior-TT das Nachsehen.

Auch dieses Jahr sorgte Harrison im Team für Jubel. Die beiden Superstock- und das Superbike-Rennen beendete der Kawasaki-Pilot an der dritten Stelle. Bei der Senior-TT musste er nur Hickman den Vortritt lassen. Trotz der Top-Resultate war augenscheinlich, dass der 34-jährige Brite maschinell nicht mithalten konnte.

Nach dieser Saison wird es keine weitere Zusammenarbeit geben.

«Die Entscheidung das Team zu wechseln ist mir nicht leichtgefallen, aber ich bin jetzt fast 35 Jahre alt», beteuert Harrison. «Als Fahrer steht man seinem Team nahe, kümmert sich um alle und möchte niemanden verärgern. Ich betrachte den Rennsport nicht als Karriere, sondern als eine Reise. Man kommt von Ort zu Ort, hat seine Höhen und Tiefen.»

«DAO Racing ist sicher eines der besten Teams im Fahrerlager. Einige werden sagen, ich wäre dumm, es zu verlassen, aber jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Ich bin Clarissa und Sommai so dankbar für alles, was sie für mich getan haben und für die Möglichkeiten, die ich bekommen habe. Danke an alle, die in den letzten acht Jahren dazu beigetragen haben.»

«Deans Zweijahresvertrag läuft Ende 2023 aus», erklärt Teammanager Jonny Bagnall. «Wir konnten uns nicht einigen, daher sind wir zu dieser für beide Seiten einvernehmlichen Entscheidung gekommen. Es waren fantastische Jahre mit Dean. Nun ist es offensichtlich an der Zeit, dass wir getrennte Wege gehen. Wir wünschen ihm alles Gute für die Zukunft.»

In seiner Heimat wird Harrison mit dem offiziellen Team von Honda Racing UK in Verbindung gebracht. Ob er dort die bereits über 51-jährige Rennsportlegende John McGuinness ablösen oder den Platz seines Namensvetters Nathan Harrison übernehmen wird, bliebt abzuwarten. Auf alle Fälle wurde er bereits bei einem Test mit der Fireblade gesehen.