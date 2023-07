TT-Rekordmann Hickman fährt auch 2024 für FHO BMW

Die Kombination FHO Racing BMW und Peter Hickman steht bei den Rennen zur Tourist Trophy auf der Isle of Man für Erfolge. Auch im nächsten Jahr wird der 36-jährige Brite für das Team von Faye Ho an den Start gehen.

2022 debütierte das Team FHO Racing BMW bei der Tourist Trophy auf der Isle of Man. Mit Peter Hickman holte man sich auf Anhieb die Siege in den Rennen der Superstock- und Superbike-Kategorie, auch in der Senior-TT war niemand schneller als der Brite.

Bei der diesjährigen Veranstaltung zeigte die Kombination Hickman und FHO Racing BMW mit den Siegen in beiden Superstock-Rennen erneut ihre Dominanz. Zum Abschluss der Woche wurde auch die Senior-TT eine Beute von Hickman und so nebenbei wurde auch der Rundenrekord auf dem Snaefell Mountain Course deutlich verbessert.

Auch die Ergebnisse von Josh Brookes bei der TT können sich sehen lassen. Der Australier beendete nach einer fünfjährigen Abwesenheit das Superbike-Rennen an der siebenten Stelle. Im zweiten Superstock-Rennen und in der Senior-TT sah er die Zielflagge als Fünfter.

Am vergangenen Wochenende gab das Team rund um Teambesitzerin Faye Ho bekannt, dass die Verträge mit Hickman und Brookes für die internationalen Straßenrennen und die Britische Superbike-Meisterschaft (BSB) um ein Jahr verlängert wurden.

«Ich bin wirklich froh, dass sowohl Pete als auch Josh 2024 bei uns bleiben werden. Wir haben ein wirklich starkes Team, das haben wir mit den Ergebnissen bei den Straßenrennen gezeigt. Alle arbeiten gut zusammen, die Dynamik zwischen den Fahrern ist fantastisch, also hatten wir keinen Grund, das für die nächste Saison zu ändern», erklärte Ho.

«Meiner Meinung nach nimmt das auch eine Menge Druck von allen, wenn man alles frühzeitig regelt. Niemand muss mehr raten, was passieren wird. Ich freue mich auf den Rest der Saison mit Josh und Pete und darauf, nächstes Jahr wieder mit ihnen zusammenzuarbeiten. Hoffentlich können wir auch in der BSB ganz oben stehen - das ist zumindest unser Ziel.»