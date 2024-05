Supertwin: Datzer und Trummer mit Chancen auf Top-10 23.05.2024 - 08:11 Von Helmut Ohner

© iomttraces.com Auch 2024 fährt Michael Dunlop wieder eine Paton

Bei den Supertwins ist eine Vorhersage, wer am Ende am Podium stehen wird, am schwierigsten. Zu oft haben die Maschinen die Strapazen nicht überstanden. David Datzer und Julian Trummer dürfen sich Hoffnungen machen.