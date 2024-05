Zweites Zeittraining wegen Schlechtwetter abgesagt

Gerade als sich die Fahrer in der Start-Ziel-Geraden aufstellten, um das zweite Zeittraining für die Tourist Trophy aufzunehmen, wurde die Sitzung abgesagt. Die Wetterbedingungen hatten sich drastisch verschlechtert.

Während des Großteils des Tages hatte es auf der Isle of Man teils sintflutartig geregnet und die Temperaturen ließen eher Erinnerungen an den Winter als die Vorfreude auf einen angenehmen Frühsommertag aufkommen. Die anhaltenden Niederschläge führten zur Schließung des Parkplatzes in der Nähe der Haupttribüne bei Start und Ziel und Einheimische boten durchnässten Campern an, sich bei ihnen mit heißem Tee oder Kaffee aufzuwärmen und ihre Sachen zu trocknen.

Die Sicht war zeitweise dermaßen eingeschränkt, dass sich die Behörden dazu veranlasst sahen, die Mountain Mile zwischen der im Norden gelegenen Hafenstadt Ramsey und dem bei Besuchern beliebten Restaurant Creg-ny-Baa stundenlang für den gesamten Verkehr zu sperren, nachdem ein Motorradfahrer aufgrund der schlechten Bedingungen eine Kurve zu spät gesehen hatte und zu Sturz gekommen war.

Am späten Nachmittag klarte der Himmel auf. Der über 60 Kilometer lange Snaefell Mountain Course begann langsam aufzutrocknen und es machte sich unter den Aktiven rasch Optimismus breit, dass die für den späten Abend angesetzten Trainingssitzungen doch noch stattfinden könnten. Knapp vor 20.00 Uhr MESZ nahmen Fahrer auf der Glencrutchery Road Aufstellung. Doch aufgrund der sich verschlechternden Wetterbedingungen wurde die Sitzung im letzten Moment abgesagt.

Laut Prognosen der Meteorologen soll sich das Wetter in den kommenden Tagen bessern, auch wenn die Temperaturen nicht über 15 Grad Celsius steigen sollen. Dem Mittwoch-Training sollte also nichts im Wege stehen. Um 19.30 Uhr MESZ steht die Sitzung für die Superstock- und Superbike-Kategorie auf dem Programm. Die Klassen Supertwin und Supersport folgen um 20.20 Uhr MESZ und die Seitenwagen werden voraussichtlich um 21.10 Uhr MESZ auf die Strecke geschickt werden.