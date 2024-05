Chris Schofield zur Beobachtung weiterhin im Spital

Am Mittwochabend musste das Training der Seitenwagen wegen eines Zwischenfalls abgebrochen werden. Die Newcomer Chris Schofield/Tom Dawkins waren bei Bishopscourt in einen schweren Unfall verwickelt.

Das zweite Zeittraining der Seitenwagen-Klasse neigte sich dem Ende zu. Die meisten Spitzenteams analysierten im Fahrerlager längst ihre Zeiten als knapp vor Ende die rote Flagge geschwenkt wurde. Ein Unfall von Chris Schofield/Tom Dawkins, die das erste Qualifying an der 19. Stelle beendet hatten, veranlassten die Rennleitung zum vorzeitigen Abbruch.

Die britische Seitenwagen-Paarung, die zum ersten Mal an der Tourist Trophy auf der Isle of Man teilnahmen, waren im Streckenteil Bishopscourt verunglückt. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurden beide zur Abklärung ihrer Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber ins Nobles Hospital geflogen.

Nur wenige Stunden nach dem Unfall meldete sich der britische Beiwagenfahrer auf Facebook bei seinen Seitenwagen-Kollegen: «Ich bin mir sicher, ihr habt inzwischen alle gehört, dass wir am Abend im Qualifying einen Zwischenfall hatten. Er ereignete sich kurz nach Bishopscourt. Es tut mir leid, dass deswegen das Training abgebrochen werden musste.»

«Tom hat Schnittwunden, Prellungen sowie Weichteilverletzungen erlitten. Er konnte wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden. Ich habe zwei kleine Lungenrisse, eine Verletzung an der Leber, eine Gehirnerschütterung sowie Schnittwunden und Prellungen. Sie behalten mich noch zur Beobachtung hier. Hoffentlich lassen sie mich morgen raus, aber wir werden sehen.»

«Ich habe meine Gedanken dazu, was passiert ist, aber wir werden mehr wissen, wenn sich die Jungs das, was einmal ein Motorrad war, genau angesehen haben. Danke für die die Unterstützung und die netten Worte von euch allen, das bedeutet mir wirklich viel! Ich bin mir sicher, dass wir uns alle bald wieder im Fahrerlager sehen werden.»