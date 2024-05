Filmprojekt mit Filmstars Brad Pitt & Tatum Channing

Die Tourist Trophy ist zweifellos das spektakulärste Motorradrennen der Welt. Das hat sich bis nach Hollywood herumgesprochen. Die Filmstars Brad Pitt und Tatum Channing beteiligen sich an einem Filmprojekt.

Brad Pitts Plan B Entertainment, Tatum Channings Free Association, Jason Keller, Guymon Casady von Entertainment 360 und Box To Box Films gaben heute bekannt, dass sie sowohl eine Doku-Serie als auch einen Spielfilm über die Tourist Trophy, dem wohl berühmtesten Motorradrennen der Welt, produzieren werden. Sie werden diese Projekte im Laufe des Jahres als Paket herausbringen. Mediawan, das führende unabhängige europäische Studio für hochwertige audiovisuelle Inhalte und Mehrheitsgesellschafter von Plan B, wird das Studio für die Doku-Serie sein und den internationalen Vertrieb übernehmen.

Die Herstellung der Dokuserie mit dem Titel «The Greatest Race On Earth» hat bereits diese Woche begonnen und wird sich auf die TT-Rennen auf der Isle of Man konzentrieren, die gestern mit dem ersten Training gestartet wurden. Box To Box Films (Drive To Survive, Full Swing, Tour De France: Unchained, Six Nations: Full Contact), der herausragende Produzent von Sportdokumentationen, wird zusammen mit Plan B, Free Association, Entertainment 360 und Jason Keller die Serie produzieren.

Im Anschluss an diese Dokumentation entwickelt die Gruppe derzeit ein Drehbuch für ein großes Spielfilmpaket, das noch in diesem Jahr auf den Markt kommen soll. Zu den Produzenten des Films gehören Free Association, Plan B, Guymon Casady von Entertainment 360, Jason Keller und Box to Box als ausführender Produzent.

Die Isle of Man TT ist der heilige Gral für Motorradfans. Das Rennen, das auf einem kleinen Inselstaat in der Irischen See stattfindet, geht auf die frühen 1900er Jahre zurück, als Straßenrennen in England verboten waren und die Rennfahrer auf der Isle of Man Zuflucht fanden. Eine einzelne Runde führt über 37,7 Meilen über die Straßen der Insel, wobei die Motorräder mit Geschwindigkeiten von bis zu 200 km/h über Landstraßen und durch die Stadt fahren. Es ist das älteste, gefährlichste und wohl auch spektakulärste Rennen der Welt.

«Wir haben uns schon immer zu Charakteren hingezogen gefühlt, die an die Grenzen des Möglichen gehen, und dieses Rennen ist ihr Shangri-La. Wir fühlen uns zutiefst geehrt, Teil des kreativen Dreamteams zu sein, das die Geschichte dieses legendären Events erzählt, und können es kaum erwarten, diesen mythischen Sport, den wir lieben, endlich mit dem Publikum auf der ganzen Welt zu teilen», so Channing Tatum, Reid Carolin und Peter Kiernan von Free Association.

Plan B fügt hinzu: «Wir fühlen uns geehrt, dass wir die Gelegenheit haben, die Geschichte der außergewöhnlichen Menschen, die an diesem einzigartigen Ereignis beteiligt sind, zu erzählen und die Isle of Man TT auf eine Art und Weise vorzustellen, die die Zuschauer direkt ins Geschehen bringt. Wir sind Mediawan und all unseren Partnern für ihr Vertrauen und ihre Unterstützung äußerst dankbar.»

James Gay-Rees, Mitbegründer von Box To Box Films und Produzent von Spielfilmen wie Senna, Diego Maradona und dem Oscar-prämierten Film Amy, sagte: «Es ist ein großes Privileg, mit diesen Partnern an diesem einzigartigen Projekt zu arbeiten. Die Tourist Trophy ist eines der aufregendsten und ungewöhnlichsten Rennen im Motorsportkalender. Wir können es kaum erwarten, diese unglaubliche Welt neuen Zuschauern näher zu bringen.»

«Es ist extrem aufregend, an diesem Projekt über das unglaubliche Abenteuer der Isle of Man Tourist Trophy (TT), dem unglaublichsten und verrücktesten Rennen der Welt, mitzuwirken. Wir freuen uns sehr, zusammen mit so talentierten Partnern wie Plan B, Box to Box und Free Association dazu beizutragen, diese erstaunliche Serie ins Leben zu rufen. Sie entspricht voll und ganz unserer Strategie, fesselnde Sendungen anzubieten, die das Publikum auf der ganzen Welt in ihren Bann ziehen. Wir sind zuversichtlich, dass dies bei einem so kultigen Wettbewerb und seinen Hintergründen der Fall sein wird», ist Pierre-Antoine Capton, CEO und Mitbegründer von Mediawan überzeugt.