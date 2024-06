Keine Wetterbesserung in Sicht – Rennen verschoben

Bei der Tourist Trophy heißt es für alle Beteiligten weiterhin flexibel zu bleiben. Nach stundenlangem Warten musste sich die Rennleitung letztendlich doch zur Verschiebung der heute vorgesehenen Rennen durchringen.

Schon in den frühen Morgenstunden stand auf der Isle of Man fest, dass die für heute angesetzten Rennen der Klassen Supersport und Superstock nicht wie vorgesehen gestartet werden können. Es hatte sich «gemütlich» eingeregnet und eine Wetterbesserung war nicht in Sicht. Wenn überhaupt, dann sollte am Abend doch noch eine geringe Chance auf einen Start bestehen.

Deshalb ließ man sich seitens der Rennleitung bis zum letzten Moment Zeit, um eine endgültige Entscheidung zu treffen. Um 16.00 Uhr MESZ sah sich die Organisation zur Verschiebung gezwungen. Die Prognose hielt nicht das, was sie versprochen hatte. Immer noch regnete es in weiten Teilen der Insel und am höchsten Punkt des Snaefell Mountain Course war Nebel aufgezogen.

«Es werden heute keine Rennen stattfinden. Der Grund für diese Entscheidung sind die aktuellen Wetterbedingungen und die Vorhersage für den Rest des Tages. Im Norden und Westen regnet es und für heute Abend weitere Niederschläge erwartet. Außerdem hat sich Nebel gebildet. Es ist auch nicht zu erwarten, dass sich die Situation bis 20.00 Uhr bessern wird», hieß es am Nachmittag im offiziellen Statement.

Obwohl der Sonntag ursprünglich als Reservetag eingeplant war, soll das Programm am Samstag durchgeboxt werden. Die Renndistanz der Supersport- und Supertwin-Klassen wurden auf zwei Runden festgelegt, die Senior-TT wird, sehr zum Ärger vieler Zuschauer von sechs auf vier Runden verkürzt und das zweite Superstock-Rennen fällt der Absage zum Opfer.

«Der Zeitplan für den letzten Renntag der Isle of Man TT Races 2024 wird drei Rennen umfassen. Nach Abwägung einer Reihe von operativen Aspekten, einschließlich der Arbeitsbelastung von Fahrern und Teams und der Anforderungen nach dem Rennen im Parc Ferme, wurde das zweite Superstock-Rennen abgesagt.»

«Um den Fahrern und Teams zwischen den einzelnen Rennen ausreichend Zeit zur Erholung und Vorbereitung zu geben, wurde längere Pausen in das Programm eingeplant, weil die Rutter Legacy Lap und die BMW Classic 85th Anniversary Demonstrationsrunde während dieser zusätzlichen Zeit über die Bühne gehen werden.»

Zeitplan, Samstag, 8. Juni

11.30 Uhr MESZ Supersport (2 Runden)

13.00 Uhr MESZ Rutter Legacy Lap

14.30 Uhr MESZ Supertwin (2 Runden)

16.00 Uhr MESZ BMW Classic Parade

17.15 Uhr MESZ Senior-TT (4 Runden)