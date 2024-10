Kein Macau GP für Datzer & Maurer: Das Netz reagiert

In der Road Racing Community herrscht Aufregung über die Entscheidung der Organisatoren des Macau Motorcycle Grand Prix, dass mit David Datzer und Lukas Maurer zwei Top-Piloten nicht eingeladen wurden.

Die Meldung auf SPEEDWEEK.com, dass der Deutsche David Datzer und der Schweizer Lukas Maurer trotz ihrer Erfolge in der Internationalen Road Racing Championship (IRRC) im Gegensatz zu weniger erfolgreichen Piloten aus Großbritannien von den Mitgliedern des Auswahlgremiums für den Großen Preis von Macau für Motorräder nicht für die diesjährige Veranstaltung berücksichtigt wurden – auch der Eidgenosse Olivier Lupberger erhielt übrigens eine Absage –, löste in den sozialen Median teils wütende Reaktionen hervor.

«Unglaublich! Warum wird ein Champion der Internationalen Road Racing Championship 2024 und zweifacher MacauGP-Podiumsplatzierter dieses Jahr nicht nach Macau eingeladen???? Die Tatsache, dass nicht alle Top3-Piloten des Vorjahres eingeladen werden, ist ein Skandal in der Road-Racing-Szene! Was will der Organisator damit erreichen? Will er damit seine North-West-W200-Veranstaltung aufwerten?», sind berechtigte Fragen und ein zarter Hinweis darauf, dass mit dem Nordiren Mervyn White der Event-Direktor des NW200 an der Erstellung der Einladungsliste maßgeblich beteiligt ist.

«Das ist eine riesige Enttäuschung, wenn jemand dort antreten sollte, dann du!», fand der Niederländer Johan Fredriks, der 2014 und 2015 die IRRC Superbike als Vize-Meister beendet hatte, tröstend Worte für Datzer. Rennfahrerkollege Jeffrey Boer schlägt in dieselbe Kerbe: «Du hast oft als genug deine Fähigkeiten bewiesen, um in Macau zu fahren, Kumpel!» Und ein weiterer Road Racer findet deutliche Worte zu diesem Thema: «Die Macau-Organisatoren erweisen sich jedes Jahr aufs Neue als komplette Vollidioten.»

Ein weiterer Kommentar bezieht sich auf das Jahr 2022. «Das ist keine gute Entscheidung von Seiten der Organisatoren. Sie haben keine Loyalität gegenüber den Fahrern, die nach der Coronavirus-Pandemie dorthin fuhren und zwei Wochen lang in einem Hotelzimmer in Quarantäne geblieben sind. Viele andere Fahrer haben damals das Rennen boykottiert, weil sie nicht die Zeit in der Isolation verbringen wollten. Sie sollten das noch einmal überdenken und dich, David, einladen und dir die gesamten Kosten bezahlen.»

Als wichtigstes Kriterium für die unter Road Racern begehrten Einladung zum Macau Motorcycle Grand Prix sind nicht Titel oder Siege bei internationalen Straßenrennen in Mitteleuropa, wie sie Datzer und Maurer vorweisen können, sondern ob man dieses Jahr beim North West 200 oder der Tourist Trophy ein Rennen beendet hat, wobei es offensichtlich einerlei zu sein scheint, auf welchem Platz ein Pilot die Zielflagge gesehen hat. «Regeln sind Regeln, ich akzeptiere die Entscheidung! Ich verstehe nur nicht, wer sich so etwas ausdenkt», wundert sich Datzer.