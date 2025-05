David Datzer: Komplexe Operation an der Wirbelsäule

Am Sonntag zog sich David Datzer bei einem unverschuldeten Sturz in Stare Mesto schwere Verletzungen zu. Der 33-jährige Familienvater musste sich einer komplexen Wirbelsäulenoperation unterziehen.

Bei der Veranstaltung «Slovácký okruh Staré Mesto» ist der Deutsche David Datzer nicht nur wegen seiner freundlichen und umgänglichen Art ein immer gern gesehener Gast. Im Vorjahr markierte der aktuelle Champion der IRRC Superbike, der sich seit diesem Jahr auch als so genannter «riding coach» auch um seine Schützlinge Krystina Jakesch, Finn Chapman und Thomas Altendorfer kümmert, einen neuen Rundenrekord.

Auch dieses Jahr zeigt der 33-jährige Niederbayer im Training keine Zurückhaltung und unterbot nochmals seine eigene Bestmarke. Dabei distanzierte er auf dem 4,2 Kilometer langen Rundkurs den zweitplatzierten Tomas Toth um über eine Sekunde.

Vom Start weg zeigte der BMW-Pilot seinen unbändigen Willen zu einem weiteren Sieg und setzte sich umgehend an die erste Stelle. Bei der Anfahrt zur ersten Rechtskurve kam in seinem Rücken ein Konkurrent zu Sturz. Das herrenlose Motorrad schlitterte ungebremst weiter und traf Datzer, der die Gefahr nicht sehen konnte, mit hoher Geschwindigkeit.

Datzer wurde nach der Erstversorgung am Unfallort in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht, wo er sich einer komplexen Wirbelsäulenoperation unterziehen musste. «Die Operation verlief gut, er ist bei vollem Bewusstsein und in Anbetracht der Umstände guter Dinge. Alle lebenswichtigen Funktionen sind intakt und er wird bald wieder auf den Beinen sein», heißt es in einem Statement, das auf Facebook veröffentlicht wurde.

Und weiter heißt es: «Vielen Dank für Ihre Solidarität. Dies ist eine schwierige Zeit für die Familie, bitte haben Sie etwas Geduld. Datzi wird bald in der Lage sein, selbst ein Update zu geben. Wir stehen in engem Kontakt mit der Familie und dem Team und tun alles, was möglich ist, um dem Champion Trost und die bestmögliche Pflege zukommen zu lassen. Ein großes Dankeschön an alle Freunde und Mitarbeiter für ihren Einsatz und ihre Unterstützung.»