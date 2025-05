Werksunterstützung für Ducati-Fahrer Michael Dunlop

Für seine Auftritte in der Supersport-Klasse könnte sich das nordirische Road-Racing-Ass Michael Dunlop keine bessere Unterstützung als vom Ducati World Supersport Team Feel Racing wünschen.

Vor wenigen Tagen feierte Michael Dunlop beim Cookstown 100 seinen ersten Sieg auf einer Ducati Panigale V2. Die Verkleidung und der Tank des Motorrads, mit dem er auch schon am Daytona 200 teilgenommen hatte, war immer noch in schlichtem Schwarz gehalten. Es gab keinerlei Hinweise, wer hinter dem Auftritt stehen könnte.

Vor dem North West wurde im Fahrerlager das Geheimnis gelüftet. Das Road-Racing-Ass aus dem nordirischen Ballymoney wird auf der Milwaukee Ducati die werksseitige Unterstützung des World Supersport Teams Feel Racing genießen. Der Liebling des Publikums hofft, bei der Tourist Trophy in der Supersport-Kategorie seine Siegesserie fortzusetzen.

«Ich freue mich sehr, wieder mit Milwaukee zusammenzuarbeiten. Es ist schon lange her, aber ich bin sehr aufgeregt und freue mich auf eine starke Saison an Bord der Milwaukee Ducati V2. Sie haben mir eine großartige Möglichkeit gegeben, eine starke Saison zu fahren. Es ist eine neue Herausforderung, auf die ich sehr gespannt bin», so der 29-fache TT-Sieger.

«Die Zusammenarbeit mit dem Werksteam der World Supersport ist eine fantastische Gelegenheit, deren Rückhalt, Wissen und Unterstützung für die kommende Saison zu erhalten. Sie haben zwei Weltmeisterschaften gewonnen und bieten eine Fülle von Informationen, um sicherzustellen, dass wir Fortschritte machen und die Ergebnisse erzielen, die wir verdienen.»