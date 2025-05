Sorgt Michael Dunlop (36) abermals für neue Rekorde?

Seit 2024 ist Michael Dunlop der Rekordsieger bei der Tourist Trophy auf der Isle of Man. Beim North West 200 zeigte er kürzlich, dass er in Hochform ist. So warten weitere Rekorde darauf, von ihm gebrochen zu werden.

Im Vorjahr löste Michael Dunlop seinen Onkel Joey Dunlop bei der Tourist Trophy als «King of the Mountain» ab. Der beim Publikum äußerst beliebte Nordire aus Ballymoney hält nun bei 29 TT-Siegen. Mit etwas Glück könnte er bereits 30 auf seinem Konto haben. Im Superbike-Rennen lag er über 25 Sekunden vor seinem ersten Verfolger, aber nach dem zweiten Boxenstopp musste er sein Motorrad am Streckenrand anhalten, um ein loses Visier zu befestigen. Trotzdem verpasst er das Podium als Vierter nur um wenige Sekunden.

Dunlop, der erst kürzlich beim North West 200 seine bestechende Form demonstrierte und dreimal die starke Konkurrenz hinter sich ließ, hat bei der diesjährigen Tourist Trophy auf der Isle of Man acht Möglichkeiten (Superbike, je zweimal Superstock, Supersport und Supertwin sowie Senior-TT), sein Erfolgskonto ordentlich zu erhöhen. Vor allem in den Klassen Supersport, in der ihn die letzten drei Jahre niemand zu besiegen vermochte – und Supertwin, in der er in den letzten beiden Jahren drei Rennen gewann – gilt er als Favorit.

Weitere Rekorde warten auf Verbesserung. Bisher hat Dunlop mit BMW, Honda, Kawasaki, Paton, Suzuki und Yamaha auf Motorrädern von sechs Herstellern gewonnen. Dieses Jahr wird er die Rennen der Supersport-Kategorie auf einer werksunterstützten Ducati in Angriff nehmen. Im Vorjahr bekam das 36-jährige Road-Racing-Ass einen ersten Vorgeschmack von der Stärke des Motorrades. Davey Todd belegte die Plätze 2 und 3. Vor wenigen Tagen konnte sich Dunlop als Erster bzw. Dritter davon selbst einen Eindruck verschaffen.

Und dann wäre da noch die legendäre Bestmarke von Ian Hutchinson aus dem Jahr 2010, in dem der Brite fünf von sechs Rennen – am Lauf der Zero TT nahm er nicht Teil – in einer Woche für sich entscheiden konnte. Dieser Erfolgslauf ist davor und auch danach keinem anderen Fahrer gelungen, aber Dunlop wird es von den Insidern durchaus zugetraut, dass er sich dieses Jahr auch diesen Rekord holt. Seine Fans würde es auf alle Fälle freuen.