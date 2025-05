Rennabbruch entscheidet drittes Superbike-Rennen

Weil das Rennen in der letzten Runde abgebrochen wird, muss der Angriff von Dean Harrison auf Davey Todd, für ihn ist es der dritte Tagessieg, ausbleiben. Peter Hickman und Michael Dunlop sehen keine Zielflagge.

Zwei Superbike-Rennen wurden beim North West 200 bereits gefahren. Davey Todd schnappte sich am Donnerstag den größten Pokal und Michael Dunlop gewann am Samstag den Lauf, der nach der Zieldurchfahrt für Diskussionen gesorgt hatte, weil eine ursprünglich ausgesprochene Zeitstrafe gegen Dunlop doch noch zurückgezogen wurde.

Obwohl sie sich bisher ausgezeichnet geschlagen haben, warten Peter Hickman und Dean Harrison immer noch auf ihren ersten NW200-Sieg in der Königsklasse. Alles wird davon abhängen, wie sich in der Windschattenschlacht in Stellung bringen können und ob ihre Reifen die sechs Runden auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke durchhalten.

Dieses Mal ist es Hickman, der am besten wegkommt. Dunlop verhaut den Start und hat sich viel Arbeit aufgehalst. Todd hat sich mittlerweile an die Spitze gesetzt, weil Hicky mit einem Defekt ausrollt. Auf dem zweiten Platz ist Harrison vor Seeley, Ian Hutchinson und Dunlop. Der Italiener Maurizio Bottalico pflügt durch ein nahegelegenes Feld.

Dunlop kommt langsam in Schwung. Nach der zweiten Runde liegt er an der dritten Position, während Todd zwei Zehntelsekunden vor Harrison führt. Seeley versucht zwar alles, hat aber keine Chance, den Top-3 näherzukommen. Hinter Hutchinson hat sich mit John McGuinness, Josh Brookes, Michael Rutter und Erno Kostamo ein Quartett gebildet.

Es ist Halbzeit und Todd, Dunlop und Harrison könnte man mit einem größeren Badetuch zudecken. Dunlop, der vor diesem Jahr 2016 zum letzten Mal beim North West 200 ein Rennen gewonnen, ist auf einer Mission. Der 29-fache Tourist-Trophy-Sieger hat sich an die Spitze gesetzt. Aber es soll nicht sein, wenige Kilometer muss er sein Motorrad abstellen.

Aus einem Dreikampf ist plötzlich ein Duell zwischen Todd und Harrison um den Sieg geworden. Seeley ist auf dem Weg zu einem ungefährdeten dritten Platz. Das wäre für den Lokalmatador, der letztes Jahr mangels konkurrenzfähigen Materials auf das North West 200 verzichten musste, ein versöhnlicher Abschluss der Veranstaltung.

Gerade als Harrison alles auf eine Karte setzt und im Bereich des Ballysally Roundabout am Hinterrad von Todd klebt, bringt ein Zwischenfall, der zum Abbruch führt, die Entscheidung zugunsten von Todd, der damit beim diesjährigen North West 200 zum dritten Mal siegreich bleibt. Harrison muss sich heuer zum fünften Mal geschlagen. Julian Trummer scheidet aus.

Ergebnis North West 200, Superbike 3, 10. Mai 2025

1. Davey Todd (GB), BMW, 5 Runden. 2. Dean Harrison (GB), 0,398 sec zur. 3. Alastair Seeley (GB), BMW, +3,495 sec. 4. Ian Hutchinson (GB), BMW. 5. Josh Brookes (AUS) 6. John McGuinness (GB), Honda. 7. Erno Kostamo (FIN), BMW. 8. Michael Rutter (GB), BMW. 9. Conor Cummins (GBM), BMW, 10. David Johnson (AUS), Kawasaki. Ferner: Ausgeschieden: Julian Trummer (A), Kawasaki. Nicht gestartet: Olivier Lupberger (CH), Yamaha.