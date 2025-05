Michael Dunlop nach Diskussionen zum Sieger erklärt

Strafe oder nicht, das war die Frage nach dem zweiten Superbike-Rennen. Letztendlich wurde zugunsten von Michael Dunlop entschieden. Peter Hickman bleibt dem Podium fern.

Der erste Renntag beim North West 200 brachte am Donnerstag nicht nur spannende Rennen, die Siege von Publikumsliebling Michael Dunlop in den Klassen Supersport und Superstock elektrisierte die Fans rund um den ultraschnellen Dreieckskurs zwischen den nordirischen Städten Portstewart, Coleraine und Portrush. Der Wettergott meint es gut mit den Fahrern. Alles scheint vorbereitet, dass der Hauptrenntag zu einem absoluten Knaller werden könnte.

Nach den Supertwins, die den Tag eröffnet haben, machen sich die Superbike-Piloten zurecht für ihren Auftritt. In der ersten Startreihe nimmt Pole-Setter Peter Hickman Aufstellung. Gleich daneben macht sich sein 8Ten-Teamkollege Davey Todd bereit, seinem Sieg vom Donnerstag einen weiteren folgen zu lassen. Interessantes Detail: Hicky fährt auf Dunlop-Reifen, Todd vertraut Metzeler. Wie Hickman wartet auch der dritte des Trainings, der Honda-Werkspilot Dean Harrison auf seinen ersten Triumph in der Königsklasse.

Mit Rekordsieger Alastair Seeley – er schied im ersten Lauf mit einem kapitalen Motorschaden aus –, Michael Dunlop und Jamie Coward ist auch die zweite Startreihe prominent besetzt. Der Österreicher Julian Trummer hat sich als 41. qualifiziert. Der 44. Startplatz bleibt dagegen verwaist. Der Schweizer Olivier Lupberger wurde vom Veranstalter für unfit erklärt. Er war am Donnerstag zu Sturz gekommen und hatte sich Daumen und Rippen gebrochen.

Im Gegensatz zu Donnerstag geht es nicht über vier, sondern über sechs Runden. Sowohl der Verschleiß der Reifen, als auch der Benzinverbrauch könnten in der Schlussphase Einfluss auf das Ergebnis haben.

Todd gelingt nicht nur ein perfekter Start, er kann sich auch etwas von seinen Verfolgern absetzen. Hickman vor Harrison, Seeley, Dunlop und Ian Hutchinson lautet die weitere Reihenfolge. Dann kommen schon John McGuinness, Michael Rutter und Erno Kostamo. Eingang Metropole verbremsen sich mehrere Fahrer, darunter mit Harrison, Seeley und Dunlop gleich drei der Mitfavoriten. Todd führt vor McGuinness und Rutter.

Das Rennen scheint bereits im ersten Umlauf entschieden zu sein. Todd hat mehr als sechs Sekunden Vorsprung auch seinen Teamkollegen. Nur um den letzten Platz auf dem Podium gibt es einen offenen Schlagabtausch von acht Fahrern. Dunlop ist auf der Straße an der dritten Stelle. In der ersten Runde hat er in einer Schikane den Notausgang in Anspruch genommen. Weil er nicht wie gefordert kurz gestoppt hat, bekommt er eine 10-Sekunden-Strafe aufgebrummt.

Die Reihenfolge der Top-10 bei Halbzeit: Todd führt über zehn Sekunden vor Hickman, dann Seeley, Hutchinson, Harrison, Kostamo, Dunlop, McGuinness, Rutter und Josh Brookes. Trummer liegt an der 37. Stelle. Bei der Highspeed-Messstelle fehlen ihm auf den Schnellsten 25 km/h!

Unglaublich, Dunlop fährt eine schnellste Runde nach der anderen und hast Hickman eingeholt. Der Vorsprung von Todd hat sich nach vier Runden auf 0,5 Sekunden auf Dunlop verringert. Hickman ist zweieinhalb Sekunden zurück. Todd scheint Probleme mit seinen Reifen bekommen zu haben. Auf der Strecke schiebt sich Dunlop an die erste Stelle. Wenn er als Erster über die Ziellinie geht, wird es mit Sicherheit heftige Diskussionen wegen seiner Strafe geben.

Dunlop ballt beim Überqueren der Ziellinie siegessicher die Faust. Bis endlich entschieden ist, ob er nun gewonnen oder doch nur Dritter geworden ist, dauert es lange. Letztendlich wird Dunlop doch zum vielumjubelten Sieger erklärt. Aus Frust über diese aus seiner Sicht undurchsichtigen und unfairen Entscheidung bleibt Hickman der Siegerehrung fern. Wie schon am Donnerstag sieht Trummer keine Zielflagge.

Ergebnis North West 200, Superbike 2, 10. Mai 2025

1. Michael Dunlop (GB), BMW, 6 Runden. 2. Davey Todd (GB), BMW, 1,984 sec zur. 3. Peter Hickman (GB), BMW, +7,005 sec. 4. Alastair Seeley (GB), BMW. 5. Dean Harrison (GB), Honda. 6. Ian Hutchinson (GB), BMW. 7. John McGuinness (GB), Honda. 8. Erno Kostamo (FIN), BMW 9. Josh Brookes (AUS), Honda. 10. Michael Evans (GBM), Honda. Ferner: Ausgeschieden: Julian Trummer (A), Kawasaki. Nicht gestartet: Olivier Lupberger (CH), Yamaha.