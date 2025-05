TT-Wetter: Geduld könnte auf Probe gestellt werden

Fahrer, Teams und Zuschauer fiebern bereits dem Trainingsauftakt für die Rennen der Tourist Trophy entgegen. Laut Vorhersage ist mit unbeständigem Wetter zu rechnen, das während der gesamten TT andauern soll.

Kann das Programm der Tourist Trophy auf der Isle of Man wie geplant gestartet werden, sollen am Montag, dem 26. Mai um 11.40 MESZ, die Newcomer mit einer geführten Runden die Trainingswoche eröffnen. Nur eine Viertelstunde danach ist die freie Trainingssitzung der Klassen Supersport und Supertwin angesetzt. Für die Fahrer der Kategorien Superstock und Superbike soll es um 12:35 Uhr MESZ losgehen, die um 13:20 Uhr MESZ von Seitenwagen-Teams abgelöst werden sollen. Das erste Qualifying sämtlicher Klassen ist ab 14:45 Uhr MESZ angesetzt.

Der Wettergott könnte der Planung allerdings einen gehörigen Strich durch die Rechnung machen, zumindest wenn die Prognosen der Meteorologen eintreffen. Ausgerechnet nach einem Frühjahr mit 75 Stunden mehr Sonnenschein als im gesamten Sommer 2024 sollen Regenfälle die nächsten Tage beherrschen. Laut dem Ronaldsway Me Office werden die TT-Organisatoren aufgrund der Unberechenbarkeit des Wetters alle Hände voll zu tun haben, um das Programm die nächsten 14 Tage einigermaßen über die Bühne zu bringen.

«Es sieht so aus, als könnten es sehr schwierige zwei Wochen werden», so die nicht gerade positive Prognose von «Wetterfrosch» Neil Young, mit der er auf Isle of Man Today zitiert wird. «Es wird ein ständiger Westwind herrschen, was bedeutet, dass sobald ein Wettersystem durchkommt, es Schauer geben wird. Es könnte ein Alptraum werden, denn der Regen könnte ein paar Stunden anhalten und dann weiterziehen, bevor eine neue Wetterfront auftaucht. Es wird auch Probleme mit Nebel und Dunst geben, da die wärmere Luft niedrige Wolken bilden wird.»

Herr Young erklärt weiter, dass es schwierig ist, den genauen Zeitpunkt des Regens mehr als einen Tag im Voraus zu bestimmen. «Am Montag, dem ersten Tag des Trainings, gibt es ein gemischtes Wetter mit Sonnenschein und kurzen Regenschauern bei Höchsttemperaturen von 16°C, aber am späten Nachmittag und Abend wird es längere Regenschauer geben, mit Höchstwerten von 14°C. Auch der Dienstag soll zunächst trocken beginnen, doch später wird es regnen, und es besteht die Möglichkeit, dass sich in den Bergen Nebel bildet. Die Höchsttemperaturen liegen bei 16°C.»

Zeitplan Training (MESZ)

Montag, 26. Mai

11.40 Uhr Newcomer

11:55 Uhr Supersport/Supertwin

12:35 Uhr Superbike/Superstock

13:20 Uhr Seitenwagen

14:45 Uhr Supersport/Supertwin Qualifying 1

15:30 Uhr Superbike/Superstock Qualifying 1

16:20 Uhr Seitenwagen Qualifying 1

Dienstag, 27. Mai

19:30 Uhr Superbike/Superstock Qualifying 2

20:20 Uhr Supersport/Supertwin Qualifying 2

21:10 Uhr Seitenwagen Qualifying 2

Mittwoch, 28. Mai

19:30 Uhr Superbike/Superstock/Supersport Qualifying 3

21:10 Uhr Seitenwagen Qualifying 3

Donnerstag, 29. Mai

19:30 Uhr Superbike/Superstock Qualifying 4

20:20 Uhr Supersport/Supertwin Qualifying 4

21:10 Uhr Seitenwagen Qualifying 4

Freitag, 30. Mai

14:00 Uhr Seitenwagen Qualifying 5

14:45 Uhr Supersport/Supertwin Qualifying 5

15:45 Uhr Superbike/Superstock Qualifying 5

Zeitplan Rennen (MESZ)

Samstag, 31. Mai

11:45 Uhr Supersport Rennen 1

15:00 Uhr Seitenwagen Rennen 1

Sonntag, 1. Juni

14:30 Uhr Superbike Rennen

Dienstag, 3. Juni

11:45 Uhr Superstock Rennen 1

15:00 Uhr Supertwin Rennen 1

Mittwoch, 4. Juni

11:45 Uhr Supersport Rennen 2

15:00 Uhr Seitenwagen Rennen 2

Freitag, 6. Juni

11:45 Uhr Superstock Rennen 2

15:00 Uhr Supertwin Rennen 2

Samstag, 7. Juni

11:45 Uhr Senior TT Rennen