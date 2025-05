Peter Hickman (BMW): Auf dem Favoriten lastet Druck

Elf seiner 14 TT-Siege errang Peter Hickman auf einem 1000ccm-Motorrad. Nicht zuletzt deshalb gilt er bei der Tourist Trophy als Favorit. Weil die Vorbereitung nicht wie gewünscht verlief, steht der Brite unter Druck.

2014 wagte sich Peter Hickman erstmals zur Tourist Trophy auf der Isle of Man. Der Brite schlug wie ein Blitz ein. Er umrundete den berühmt berüchtigten Snaefell Mountain Course so schnell wie kein Newcomer vor ihm. Nur drei Jahre später holte er sich seine ersten Podiumsplätze und seinen ersten Sieg feierte er 2018 im Rennen der Superstock-Klasse. In der prestigeträchtigen Senior-TT bewies er im selben Jahr, dass dieser Triumph keinem Zufall zuzuschreiben war.

In den Folgejahren entwickelte sich der großgewachsene Hickman nicht nur zum Seriensieger bei der Tourist Trophy, sondern auch zum schnellsten Straßenrennfahrer der Welt. Mit 14 TT-Siegen liegt er in der ewigen Bestenliste ex aequo mit Mike Hailwood und Ben Birchall an der sechsten Stelle und seit 2023 hält er mit 16:36,115 Minuten - diese Zeit entspricht einem Schnitt von 136,358 Meilen pro Stunde oder 219,447 km/h - den absoluten Rundenrekord.

Im Vorjahr triumphierte er zwar im Superbike-Rennen, nachdem der überlegen führende Michael Dunlop anhalten musste, um ein loses Helmvisier zu befestigen, der Rest der TT-Woche verlief nicht er sich vorgestellt hatte. In beiden Supertwin-Läufen und im ersten Supersport-Rennen musste er sich geschlagen geben und in der Senior-TT unterlief ihm einer seiner seltenen Fehler. Bei hoher Geschwindigkeit kam er zu Sturz und musste froh sein, dass er unverletzt blieb.

Hickman wird als haushoher Favorit in den großen Klassen gehandelt, hat er doch elf seiner 14 Siege auf einer 1000ccm-Maschine errungen. Dennoch wird er heuer etwas zu beweisen haben. Mit Davey Todd gründete er das Team 8TEN Racing. Beim North West 200, das als Vorbereitung für die TT dient und eine Standortbestimmung vor dem Road-Racing-Highlight darstellt, stand er ausgerechnet im Schatten seines neuen Teamkollegen, der drei Mal triumphierte und er sieglos blieb.