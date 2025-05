25 Jahre nach Unfalltod: Ballymoney ehrt Joey Dunlop

Ein Vierteljahrhundert nach seinem tödlichen Unfall in Tallinn wurde am 24. Mai in Joey Dunlops Heimatstadt Ballymoney eine Veranstaltung organisiert, um sich an den großen Sohn zu erinnern.

Auch mit 48 Jahren dachte Joey Dunlop nicht daran, seine Rennfahrerkarriere zu beenden. Warum auch, vermochte er doch immer noch seine jüngeren Konkurrenten in die Schranken zu weisen. So auch bei der Tourist Trophy des Jahres 2000, bei der er drei Rennen für sich entschied. Es waren seine TT-Siege Nummer 24, 25 und 26. Kein Fahrer zuvor stand damals nur annähernd so oft auf der obersten Stufe des Siegespodests. Erst im Vorjahr wurde diese Bestmarke von seinem Neffen Michael Dunlop übertroffen.

Nur wenige Wochen danach passierte das Unvorstellbare, die Rennsportlegende aus Nordirland verunglückte bei einem Straßenrennen in Tallinn tödlich. Für vielen seiner Fans fiel damit die Sonne vom Himmel. Auf seinem letzten Weg wurde der «King of the Mountain», der von der britischen Königin für seine sportlichen Erfolge und seine karitativen Tätigkeiten die Orden «Member of the Order of the British Empire» und «Officer of the Order of the British Empire» erhielt, von mehr als 50.000 Trauergästen begleitet.

Die Jahre nach seinem tragischen Tod blieb die Erinnerung an den bescheidenen Sportler aus Ballymoney stets wach. Für viele rennsportbegeisterte Fans aus aller Welt ist Dunlop immer noch der beste Road Racer, den es je gegeben hat. Ein Teil davon nahm trotz heftiger Regenfälle an einer Gedenkfeier anlässlich seines 25. Todestages teil, die vom Causeway Coast and Glens Borough Council in seiner Heimatstadt organisiert wurde.

Auch ehemalige Wegbegleiter und Rennfahrerkollegen wie Adrian Archibald, Bruce Anstey, Jeremy McWilliams, Ron und Leon Haslam, Brian Reid, Ryan Farquhar, Philipp McCallen oder Carl Fogarty und Jonathan Rea ließen es sich nicht nehmen, auf einem seiner Originalmotorräder durch die von einer unglaublichen Menschenmenge gesäumten Straßen zu fahren. «Wir konnten uns keine bessere Art und Weise vorstellen, an Joey zu erinnern, als eine Veranstaltung in seiner Heimatstadt», verlieh Joeys Frau Linda ihrer Freude Ausdruck.

«Es ist absolut erstaunlich, wie viele Menschen heute hier in Ballymoney anwesend sind», sagte der Bürgermeister von Causeway Coast and Glens, Ciarán McQuillan, gegenüber dem Belfast Telegraph. «Ich wurde erst nach seinem Tod geboren. Seine einzigartige Karriere war für meine Generation inspirierend. Das Vermächtnis, das er hinterlassen hat, ist von Bescheidenheit, Großzügigkeit und Wohltätigkeit geprägt.»