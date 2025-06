Senior-TT 2025 nach stundenlangem Warten abgesagt

Die Tourist Trophy 2025 wird als Veranstaltung in die Geschichte eingehen, bei der es unzählige Verschiebungen und Absagen gegeben hat. Auch die Senior-TT fiel den Witterungsbedingungen zum Opfer.

1949 wurden auf der Isle of Man die ersten Läufe der neugeschaffenen Motorrad-Weltmeisterschaft ausgetragen. Die abschließende Senior-TT – es war damals das Rennen der Klasse 500 ccm – war der Höhepunkt der Veranstaltung und wurde von Norton-Fahrer Harold Daniell gewonnen. Sein Teamkollege Johnny Lockett belegte vor Ernie Lyons (Velocette) den dritten Platz. Mittlerweile werden auf der Isle of Man längst keine WM-Punkte vergeben, die Senior-TT ist aber nach wie vor das Rennen, das jeder Road Racer in seiner Karriere einmal gewonnen haben will.

Auch der Veranstalter ist sich über die enorme Bedeutung der Senior-TT bewusst, deshalb bleibt nichts unversucht, dieses Rennen unter allen Umständen durchzuführen. Und ist das Wetter so unbeständig wie in diesem Jahr, kann es bedeuten, dass der Start in Etappen verschoben wird. Statt um 11:45 Uhr MESZ wurde schließlich entschieden, bis 20:00 Uhr MESZ zuzuwarten, denn eines war unumstößlich, der Hauptbewerb konnte keinesfalls am Sonntag über die Bühne gehen.

Eine Stunde vor der neuen Startzeit des von sechs auf vier Runden verkürzte Rennen dürfen sich die Fahrer auf eine Inspektionsrunde begeben, um die veränderten Streckenbedingungen unter die Lupe zu nehmen. Man sieht danach die Fahrer wie Davey Todd, Dean Harrison und James Hillier – allesamt erfahrene TT-Sieger – diskutieren. Ihr Gesichtsausdruck verheißt nichts Gutes. Nach einigen Aussagen sind die feuchten Stellen und die heftigen Windböen kein Problem, wenn es sich nur um ein Training, in dem man weniger Risiko eingehen kann, und nicht um die Senior-TT handelte.

Dieses Jahr ist die Organisation immer wieder gefordert. Regen, heftiger Wind und schlechte Sicht sorgen in der Trainingswoche für so manche Verschiebung und Absage. Der umsichtige und von allen Fahrern hoch respektierte Rennleiter Gary Thompson bleibt nach Rücksprache mit einigen Fahrern und nach Abwägung aller Pros und Kontras keine andere Möglichkeit, als die Senior-TT aus Sicherheitsgründen abzusagen. Es wäre einfach zu gefährlich, die Fahrer bei diesen Bedingungen auf den berühmt berüchtigten Snaefell Mountain Course zu schicken.

Übrigens: In der 118-jährigen Geschichte ist es nach 2012 erst das zweite Mal, dass das Hauptrennen wegen Schlechtwetters nicht gefahren werden kann.