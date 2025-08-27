Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Regen führt zur Streichung der Formel 1 Classic TT

Von Helmut Ohner
Schlechtwetterfront macht den Aktiven einen Strich durch die Rechnung
© Witschel

Schlechtwetterfront macht den Aktiven einen Strich durch die Rechnung

Der Wettergott zeigte sich mit den Aktiven bei der Classic TT nicht gnädig. Weil es am Mittwoch länger als prognostiziert regnete, wurde der Zeitplan überarbeitet und das Rennen der Formel 1 Classic TT gestrichen.
Ursprünglich waren nach dem Abbruch der Lightweight Classic TT am Montag für Mittwoch drei Rennen vorgesehen, doch am Morgen war schnell klar, dass es schwierig werden würde, das volle Programm wie geplant durchzuziehen, weil sich auf dem Regenradar schwere Regenfälle auf die Isle of Man zubewegten.

Zu Mittag sah man sich zur nächsten Verschiebung veranlasst, wobei sich die Rennleitung auf keine exakten Startzeiten festlegen wollten, weil sich die Streckenbedingungen nicht so schnell wie erhofft verbessert hatten.

Noch besteht die Hoffnung, dass am Abend wenigstens ein Rennen durchgeführt werden kann. Geht es nach den Organisatoren soll der erste Fahrer der Lightweight Classic TT um 19.30 Uhr MESZ sein Motorrad von der Startlinie Richtung Bray Hill beschleunigen. Um nicht Gefahr zu laufen, dass die Sichtbedingungen im Laufe des Rennens zu schlecht werden, wird die Renndistanz von drei auf zwei Runden verkürzt.

Damit alle Klassen und Kategorien die Möglichkeit haben, im Rahmen der Classic TT ein Rennen zu fahren, stehen am Freitag das verschobene Historic Junior Race, das Historic Senior Race und das Senior Classic TT auf dem Programm. Das Formel-1-Classic-TT-Rennen mit dem Österreicher Julian Trummer und dem Liechtensteiner Horst Saiger wurde daher abgesagt.

Aktueller Zeitplan (MESZ):
Mittwoch, 27. August
19:30 Uhr Lightweight Classic TT (2 Runden)
20:40 Uhr TT Rewind: Die 80er- und 90er-Jahre-Parade & Classic Sidecar-Parade
Freitag, 29. August
11:15 Uhr Historic Junior Classic TT (2 Runden)
13:00 Uhr Historic Senior Classic TT (2 Runden)
14:45 Uhr Senior Classic TT (4 Runden)
16:50 Uhr Michael Dunlop: Joey Dunlop F1 Tribute Runde

