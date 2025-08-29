Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Formel 1: McLaren bekommt neuen Namen

Herbe Enttäuschung für Dunlop, Trummer, Saiger & Co.

Von Helmut Ohner
Regen ist einmal mehr Spielverderber auf der Isle of Man
Regen ist einmal mehr Spielverderber auf der Isle of Man

Außer Spesen nichts gewesen für die Fahrer der Formel 1 Classic TT und der Senior Classic TT. Beide Rennen musste abgesagt werden, weil Regenfälle und die damit verbundenen Bedingungen ein Rennen nicht zuließen.
Es wäre für den Höhepunkt der Classic TT-Woche alles angerichtet gewesen. Die Fahrer brannten nach der Trainingswoche darauf endlich auch ihr Rennen zu absolvieren. Rob Hodson hatte auf seiner Ducati 916 die Bestzeit erzielt. Auf den Plätzen 2 und 3 landeten die beiden Kawasaki-Piloten Nathan Harrison und Jamie Coward. Michael Dunlop auf der Wankel-Norton markierte die neuntschnellste Zeit und der Österreicher Julian Trummer sowie der Neo-Liechtensteiner Horst Saiger konnten mit den Rängen 14 und 20 überzeugen.

Doch bereits am frühen Vormittag stand fest, dass es das Wetter den Organisatoren nicht leicht machen würde, das volle Programm von drei Rennen und die Joey Dunlop F1 Tribute-Runde durchzupeitschen. Mehrmals wurden die Beginnzeiten nach hinten geschoben und die Renndistanzen verkürzt. So konnten wenigstens die Rennen der Historic Senior Classic TT über zwei Runden und der Historic Junior TT über eine einzige Runde durchgeführt werden. Danach kam wie von den Meteorologen vorhergesagt der Regen.

Zur angesetzten Startzeit musste sich Rennleiter Gary Thompson zur endgültigen Absage des Senior Classic TT-Rennens und der geplanten Ehrenrunde des 33-fachen TT-Siegers Michael Dunlop auf einer Nachbildung der Formel-1-Maschine seines Onkels Joey aus dem Jahr 2000 durchringen. Die Entscheidung folgte auf Aussagen der Streckenposten über nasse Verhältnisse zwischen Brandywell und Creg Ny Baa und der Chancenlosigkeit, dass der Asphalt rechtzeitig bis zur erforderlichen Öffnung der Strecke auftrocknen würde.

Wie auch die Tourist Trophy im Juni, bei der die Senior-TT abgesagt werden musste, endete auch die Classic TT mit großem Frust für die Teilnehmer.

