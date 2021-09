Trial-DM in Neunkirchen: Die finalen Titelkämpfe 2021 30.09.2021 - 18:16 Von Sandro Melchiori

© Sass MotorBlog DM-Leader Franz Xaver Kadlec

Am kommenden Wochenende stehen beim MSC Freier Grund in Neunkirchen die Titelentscheidungen in der Deutschen Trial-Meisterschaft 2021 auf dem Programm.