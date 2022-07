Trial-DM Amtzell: Reumschüssel sorgt für Überraschung

Am vergangenen Wochenende starteten knapp 80 Teilnehmer in den dritten und vierten Lauf zur Deutschen Trial-Meisterschaft 2022 beim MSC Amtzell im Allgäu. Die Hitze und anspruchsvollen Sektionen waren fordernd.

Der MSC Amtzell hatte für beide Tage zehn Sektionen vorbereitet, die jeweils dreimal durchfahren werden mussten. Neben den künstlichen Sektionen auf dem Trainingsgelände mit vielen hohen Stein- und Holzstufen sorgten zwei Natursektionen an einem etwa 300 Meter Steilhang für eine interessante Mischung.

In der Klasse 1, Deutsche Trial-Meisterschaft, konnte Paul Reumschüssel vom MSC Freier Grund am Samstag seinen ersten Sieg feiern. Mit nur 22 Strafpunkten setzte er sich gegen Joschka Kraft (38 Strafpunkte) vom MSC Welschensteinach durch. Dritter wurde der Seriensieger der letzten Jahre, Franz Xaver Kadlec vom AMC Holzkirchen, mit 39 Strafpunkten.

Am Sonntag sicherte sich Kadlec mit sieben Strafpunkten gegen seine Teamkollegen Kraft (neun Strafpunkte) und Reumschüssel (zehn Strafpunkte) in einem Kopf-an-Kopf-Rennen den Sieg. In den sozialen Medien freute sich Kadlec nach dem dritten Platz am Samstag dennoch darüber, dass die Nachwuchsfahrer aus Deutschland immer stärker werden und ihn zum ersten Mal seit vielen Jahren vom obersten Treppchen gestoßen haben. Hier sind in Zukunft weitere spannende Wettbewerbe garantiert!

Bei den Damen in der Klasse 1F, Deutsche Frauen-Trial-Meisterschaft, setzte Vivian Wachs (MSF Frammersbach) ihre Siegesserie fort und gewann an beiden Tagen souverän. Am Samstag setzte sie sich mit neun Strafpunkten gegen Jule Steinert (22 Strafpunkte) vom MSC Jura Heidec und Sarah Bauer vom AMC Holzkirchen mit 29 Strafpunkten durch. Am Sonntag siegte Wachs mit zehn Strafpunkten vor Sophia Ter Jung (MSC Freier Grund) mit 20 Strafpunkten und Theresa Bäuml (AC Mayen) mit 26 Strafpunkten.

Für die Klassen 1, 1F und 2 geht es am 30. Juli beim MSC Brake mit dem fünften Lauf zur Deutschen Trial-Meisterschaft 2022 weiter.



