Trial-DM Großheubach: Zwei dominierten beide Tage

Nach einer kurzen Sommerpause standen am Wochenende für gut 80 Teilnehmer die Läufe 4 und 5 zur Deutschen Trial-Meisterschaft beim MSC Großheubach auf dem Programm.

Am Freitagabend absolvierten die Teilnehmer die Dokumentenabnahme und technische Abnahme und besichtigten die Sektionen im Trial-Europa-Center Großheubach. Das Organisationsteam rund um den 1. Vorsitzenden Matthias Neukirchen hatte zehn selektive Sektionen vorbereitet, die an beiden Tagen bei schönstem Sommerwetter jeweils dreimal durchfahren werden mussten. Gerade die Natursektionen im Außengelände «Nebelkappe» stellten die Teilnehmer mit vielen rutschigen Wurzeln, Steilhängen und Sandsteinstufen vor große Herausforderungen. Aber auch die Sektionen auf dem Vereinsgelände hatten es mit vielen hohen Hindernissen in sich.

Am Samstagmorgen gingen die sechs unterschiedlichen Klassen im Minutentakt an den Start und nahmen die 30 Sektionen in Angriff. Franzi Kadlec vom AMC Holzkirchen wurde seiner Favoritenrolle bei den Herren gerecht und verwies Joschka Kraft vom MSC Welschensteinach und Jonathan Heidel vom MSC Amtzell auf die weiteren Podestplätze.

Bei den Damen konnte man sich auf die Rückkehr der Deutschen Meisterin Sarah Bauer freuen, die in Großheubach zum ersten Mal in diesem Jahr an den Start ging. Aber auch im Kampf um die Meisterschaft zwischen Jule Steinert, Vivian Wachs und Sophia Ter Jung war die Spannung erneut vorprogrammiert. Am Ende des Tages konnte sich Steinert den Sieg und wichtige 100 Meisterschaftspunkte sichern. Das Podium komplettierten Bauer und Wachs.

Auch am Sonntag konnte sich Kadlec gegen seine Konkurrenz durchsetzen und Saisonsieg Nummer 5 sichern. Auf Platz 2 kam Joschka Kraft vom MSC Welschensteinach ins Ziel, Dritter wurde Felix Heller vom MSC «Falke» Wildberg-Sulz.



Bei den Damen gewann erneut Steinert vor Bauer und Wachs.

Als Meisterschaftsführende reisen somit Jule Steinert bei den Damen und Franzi Kadlec zum Saisonfinale am ersten Oktober-Wochenende zum MSC Freier Grund.



