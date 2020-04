Chase Sexton (Honda): Neuer Roczen-Teamkollege

Chase Sexton wird bei Honda USA im Sommer in der Outdoor-Serie den Platz als Teamkollege von Superstar Ken Roczen in der 450er-Klasse übernehmen. Auf seinen neuen Bike saß er bereits.

Der Krösus Honda hat in den vergangenen Jahren in den USA im Super- und Motocross relativ wenig Glück. Man denke nur an die Verletzungs-Misere von Ken Roczen (25), die sich über zwei Jahre zog. Freude gab es vergangene Saison jedoch über den Lites-Supercross-Titel an der Ostküste durch Case Sexton (20).

Nun gibt es wegen der Corona-Pandemie sehr viel Unsicherheit. Frühestens am 13. Juni könnte laut momentanem Stand die beliebte US-Outdoor-Serie mit leichter Verspätung gestartet werden. Dann aber auch wieder mit zwei 450er-Honda-Werksfahrern. Denn Sexton wird an die Seite von Kumpel Ken Roczen befördert, der 2019 mehr oder weniger Einzelkämpfer war.

In der jüngsten Episode von «Red Bull Moto Spy», die am Donnerstagabend veröffentlicht wurde, wird unter anderem der erste 450er-Tag von Sexton beleuchtet: Der Geico-Honda-Star durfte auf der Honda-Trainings-Piste bereits erstmals das 450er-HRC-Werks-Motorrad ausprobieren. Übrigens: Die 250er-Outdoor-Saison 2019 beendete Sexton als Fünfter. Roczen beendete das Jahr 2019 in der Outdoor-Serie als Zweiter hinter Eli Tomac (Kawasaki).

Ob Sexton auch die Saison 2021 im Supercross in der 450er-Truppe fährt, ist noch offen. Fakt ist: Sexton, der aus Illinois stammt, trainiert derzeit körperlich verbissen an seinem Wahlwohnsitz in Clermont in Florida. Dort ist der 20-Jährige auch quasi Nachbar von Ken Roczen.

Roczen war auch interessierter Zaungast bei der 450er-Premiere des Amerikaners. Der 25-jährige Deutsche scherzte dabei mit Sexton über den Look der Startnummer, Sexton ist mit der Nummer 23 unterwegs. Für Sexton wurde auf den Bikes die Startnummer mit der 23 montiert, doch Roczen wollte Sexton überzeugen, auf die 24 zu wechseln.