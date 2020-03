GEICO Honda: Lawrence-Brüder wieder genesen

Jett Lawrence war die Sensation der US-Westküstenmeisterschaften. Der Youngster stürzte aber in Anaheim spektakulär und musste wegen eines Schlüsselbeinbruchs eine Zwangspause einlegen. Auch Hunter Lawrence ist fit.

Während aus den USA im Zusammenhang mit der Coronakrise überwiegend schlechte Nachrichten kommen (die USA verzeichnen seit gestern die höchsten Infektionszahlen weltweit), gibt es durch die lange Rennpause doch noch einige erfreuliche Nachrichten.

Hunter und Jett Lawrence sind nach ihren Schulterverletzungen beide wieder genesen und haben das Training auf dem Bike wieder aufgenommen. Jett Lawrence war die große Überraschung des Jahres. Der 16-Jährige legte beim 3. Lauf der US-Westküstenmeisterschaft in Anaheim ein fulminantes Rennen hin. Der Youngster touchierte in einer Rhythmussektion kurz vor dem Ziel eine Hügelkuppe mit dem Vorderrad und schlug mit dem Kopf voran in den Gegenhang des nächsten Hügels ein. Dort blieb er einige Minuten lang bewusstlos liegen. Der australische GEICO-Honda-Pilot wurde mit Schlüsselbeinbruch ins Krankenhaus eingeliefert.

Sein älterer Bruder Hunter, ebenfalls in Diensten von GEICO Honda, konnte zu Saisonbeginn gar nicht erst antreten, nachdem er länger als erwartet mit seiner Schulterverletzung haderte.

Nun sind beide Brüder wieder fit. Beide trainierten diese Woche auf der Strecke in Glen Helen (Kalifornien). GEICO veröffentlichte ein Video, wie das australische Bruderpaar durch die Hügel von San Bernardino heizt.

Nach dem Stand der Dinge bereitet sich das Team bereits auf die Outdoor-Meisterschaft vor, die nach der Komplettabsage bzw. Verlegung der Supercrossmeisterschaften und dem veränderten Tourplan der US Nationals am 13. Juni beginnt.

Kalender der US Nationals (Stand: 20.3.2020):

13.06. - Florida, Jacksonville (FL)

20.06. - High Point (PA)

27.06. - Southwick (MA)

04.07. - RedBud, Buchanan (MI)

11.07. - Thunder Valley, Lakewood (CO)

18.07. - Spring Creek, Millville (MN)

25.07. - Washougal (WA)

15.08. - Unadilla, New Berlin (NY)

22.08. - Budds Creek, Mechanicsville (MD)

29.08. - Ironman, Crawfordsville (IN)

05.09. - Pala (CA)