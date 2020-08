Vorschau US Nationals Loretta Lynn

In Hurricane Mills findet der Saisonauftakt der US Nationals statt

Kurz vor dem Start der US Nationals in Loretta Lynn (Tennessee) gab es ein weiteres Kalenderupdate. Runde 2 in Washougal wurde gestrichen. Der zweite Lauf der US Nationals findet ebenfalls auf Loretta Lynn's Ranch statt.

Am heutigen Samstag (15.8.2020) findet in Loretta Lynn der Auftakt der US Nationals statt. Kurz vor dem Start der Lucas Oil Pro Motocross Championship 2020 wurde wegen der weiterhin grassierenden Covid-19-Pandemie das für den 22. August geplante Rennen in Washougal gestrichen. Stattdessen wird in Loretta Lynn in der kommenden Woche auch die zweite Runde der US Nationals ausgetragen.

Honda-Werksfahrer Ken Roczen hat sich wegen anhaltender gesundheitlicher Probleme von den US Nationals 2020 zurückgezogen. Als Ersatzmann wurde Christian Craig für das HRC-Werksteam engagiert.

In den letzten Tagen hat es in Tennessee viel geregnet, weshalb es zumindest in den Trainingssitzungen schlammig zugehen wird.

Kawasaki-Werksfahrer Eli Tomac geht als Titelverteidiger der 450er Klasse ins Rennen. Auf der Rennstrecke zurückerwartet wird Red Bull KTM Werksfahrer Marvin Musquin, der wegen einer Bänderverletzung am Knie die gesamte Supercross-WM verpasst hatte. Der Brite Max Anstie (HEP Suzuki) hat seine Fußverletzung auskuriert und wird in Tennessee ebenfalls am Start stehen. Auch Joey Savatgy (JGR Suzuki) wird nach langer Verletzungspause auf der Rennstrecke zurückerwartet. Gespannt sein darf man auch auf das 450er-Debüt von Chase Sexton (Honda).

In der 250er Klasse geht der Franzose Dylan Ferrandis (Yamaha) als Favorit in die Rennen. Ihn erwarten allerdings mit dem talentierten jungen Australier Jett Lawrence, seinem älteren Bruder Hunter Lawrence und Jeremy Martin (GEICO Honda) harte Gegner.

So können Sie den Saisonauftakt von Loretta Lynn verfolgen:

Livetiming (kostenlos)

Livestream NBC Sports Gold, Saisonpass für 54,99 €

Zeitplan US Nationals Loretta Lynn 1:

20:00 - 250MX Lauf 1

21:00 - 450MX Lauf 2

22:00 - 250MX Lauf 2

23:00 - 450MX Lauf 2

Kalender US Nationals (Stand 15.8.2020):

15. August - Loretta Lynn, Hurricane Mills, Tennessee

22. August - Loretta Lynn, Hurricane Mills, Tennessee

29. August - Crawfordsville, Indiana

04. September - RedBud (I), Buchanan, Michigan (ohne Zuschauer)

07. September - RedBud (II), Buchanan, Michigan (ohne Zuschauer)

19. September - Spring Creek, Millville, Minnesota

26. September - Jacksonville, Florida

03. Oktober - Thunder Valley, Lakewood, Colorado

10. Oktober - Fox Raceway, Pala, Kalifornien