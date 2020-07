Broc Tickle wird Yamaha-Werksfahrer

Nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Aaron Plessinger wurde Broc Tickle für das Yamaha-Werksteam engagiert. Tickle wird die US Nationals bestreiten, die am 15. August beginnen.

Nachdem sich Yamaha-Werksfahrer Aaron Plessinger letzte Woche in Pala/Kalifornien das Handgelenk auskugelte und operiert werden musste, wurde recht schnell klar, dass der 250MX Motocross-Champion von 2018 für die bevorstehenden US Nationals nicht zur Verfügung stehen wird, denn Plessingers Rehabilitation wird mindestens 12 Monate dauern.

Als Ersatz für den verletzten Plessinger wurde nun Broc Tickle engagiert. Tickle kehrte nach seiner zweijährigen Dopingsperre Anfang dieses Jahres für das Team 'JGRMX/Yoshimura/Suzuki' in den Rennbetrieb zurück, verletzte sich zu Saisonbeginn, machte aber beim Saisonfinale der Supercross-WM in Salt Lake City 7 auf Rang 6 auf sich aufmerksam.

Die US Nationals beginnen am 15. August auf der Ranch von Loretta Lynn. Jim Roach vom Yamaha Racing Department freut sich über die Neuverpflichtung. «Leider hat sich Aaron letzte Woche im Saisonvorbereitungstraining verletzt. Es ist gut, einen Erfahrungsträger wie Broc Tickle für das Team gewinnen zu können. Wir freuen uns auf den Start der US Nationals.»

Broc Tickle erklärt: «Ich freue mich sehr über diese Gelegenheit und bin dankbar, Teil des Yamaha Factory Racing Teams für die Outdoor-Saison zu sein, die in wenigen Wochen beginnt. Es ist eine großartige Gelegenheit für mich und ich habe ein großartiges Team.»

Kalender der US Nationals:

15. August - Loretta Lynn, Hurricane Mills, Tennessee

22. August - Washougal, Washougal MX Park, Washington

29. August - Crawfordsville, Indiana

05. September - RedBud (I), Buchanan, Michigan

08. September - RedBud (II), Buchanan, Michigan

19. September - Spring Creek, Millville, Minnesota

26. September - Jacksonville, Florida

03. Oktober - Thunder Valley, Lakewood, Colorado

10. Oktober - Fox Raceway, Pala, Kalifornien