US Nationals nun doch mit Geisterrennen

Die US Nationals beginnen am 15. August auf der Ranch von Loretta Lynn

Am 15. August beginnen die US Nationals. Einige Rennen werden als Geisterrennen ohne Zuschauerpräsenz ausgetragen. Für die anderen Rennen gelten strenge Regeln und begrenzte Zuschauerkontingente.

Ein Rennkalender während der Corona-Pandemie hat bekanntlich nur eine sehr kurze Halbwertszeit. Nahezu zeitgleich mit dem Update des WM-Kalenders wurde heute auch ein Update der US Nationals veröffentlicht.

Die wichtigsten Neuerungen auf einen Blick:



Es wird in Washougal und RedBud Geisterrennen ohne Zuschauerpräsenz geben.

Für die anderen Rennen wird nur ein limitiertes Zuschauerkontingent zugelassen.

Die Termine der RedBud-Doppelveranstaltungen werden vorverlegt.

In den USA breitet sich die Covid-19-Pandemie weiterhin stark aus. 4,2 Millionen Infizierte sind bestätigt, über 147.000 Todesfälle im Zusammenhang mit der Virusinfektion sind zu beklagen. Zwar gingen die Zahlen der Neuinfektionen in den letzten Tagen etwas zurück, sie liegen aber mit über 50.000 Neuinfektionen am Tag weiterhin auf hohem Niveau.

Deshalb werden die Zuschauerzahlen für Motocrossrennen begrenzt sein. Der Zugang in öffentliche Bereiche wird entsprechend der Richtlinien zur sozialen Distanzierung beschränkt.

Die US Nationals beginnen planmäßig mit dem Saisonauftakt auf der Ranch von Loretta Lynn 15. August.

Die Doppelveranstaltung in RedBud, die ursprünglich am 5. und 8. September stattfinden sollte, wird auf Freitag, den 4. und 7. September vorverlegt (Feiertag in den USA).

Kalender US Nationals (Stand 29. 7. 2020):

15. August - Loretta Lynn, Hurricane Mills, Tennessee

22. August - Washougal, Washougal MX Park, Washington (ohne Zuschauer)

29. August - Crawfordsville, Indiana

04. September - RedBud (I), Buchanan, Michigan (ohne Zuschauer)

07. September - RedBud (II), Buchanan, Michigan (ohne Zuschauer)

19. September - Spring Creek, Millville, Minnesota

26. September - Jacksonville, Florida

03. Oktober - Thunder Valley, Lakewood, Colorado

10. Oktober - Fox Raceway, Pala, Kalifornien