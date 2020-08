Vorschau US Nationals Loretta Lynn 2

Zach Osborne führt die US Nationals an

Die Lucas Oil Pro Motocross Championships (US Nationals) gehen an diesem Wochenende in Hurricane Mille (Tennessee) in ihre zweite Runde. Neben Ken Roczen (Honda) musste nun auch Cooper Webb (KTM) aufgeben.

Am kommenden Wochenende wird auf der Ranch der legendären Country-Diva Loretta Lynn in Hurricane Mills, Tennessee, der zweite Lauf der Lucas Oil Pro Motocross Championship (US Nationals) ausgetragen. Der Austragungsort wurde als Ersatz für die Veranstaltung in Washougal ausgewählt, wo das Rennen wegen der verschärften Corona-Situation nicht stattfinden konnte.

Husqvarna-Werksfahrer Zach Osborne gewann den Saisonauftakt vor einer Woche vor seinem wiedererstarkten Teamkollegen Jason Anderson. Titelverteidiger Eli Tomac (Kawasaki) rangiert nach verhaltenem Start auf Rang 3.

In Hurricane Mills nicht am Start stehen HRC-Werksfahrer Ken Roczen, der seine Teilnahme wegen allgemeiner Gesundheitsprobleme absagte und KTM-Werksfahrer Cooper Webb, der sich seinen mehrfach angeschlagenen Rücken beim Saisonauftakt erneut verletzte und derzeit mehrere Bandscheibenvorfälle auskurieren muss.

In der 250ccm-Klasse dominierte der Franzose Dylan Ferrandis (Yamaha) vor RJ Hampshire (Husqvarna) und dem in dem nach langer Verletzungspause in den Wettkampf zurückgekehrten Jeremy Martin (GEICO Honda).

So können Sie den Saisonauftakt von Loretta Lynn verfolgen:

Livetiming (kostenlos)

Livestream NBC Sports Gold, Saisonpass für 54,99 €



Zeitplan US Nationals Loretta Lynn 2:

20:00 - 250MX Lauf 1

21:00 - 450MX Lauf 2

22:00 - 250MX Lauf 2

23:00 - 450MX Lauf 2

Kalender US Nationals (Stand 15.8. 2020):

15. August - Loretta Lynn, Hurricane Mills, Tennessee

22. August - Loretta Lynn, Hurricane Mills, Tennessee

29. August - Crawfordsville, Indiana

04. September - RedBud (I), Buchanan, Michigan (ohne Zuschauer)

07. September - RedBud (II), Buchanan, Michigan (ohne Zuschauer)

19. September - Spring Creek, Millville, Minnesota

26. September - Jacksonville, Florida

03. Oktober - Thunder Valley, Lakewood, Colorado

10. Oktober - Fox Raceway, Pala, Kalifornien

Meisterschaftsstand nach Runde 1:



1. Zach Osborne, 47

2. Jason Anderson, 40, (-7)

3. Eli Tomac, 36, (-11)

4. Justin Barcia, 34, (-13)

5. Marvin Musquin, 34, (-13)

6. Blake Baggett, 31, (-16)

7. Cooper Webb, 29, (-18)

8. Chase Sexton, 28, (-19)

9. Joey Savatgy, 22, (-25)

10. Dean Wilson, 21, (-26)

Meisterschaftsstand nach Runde 1:



1. Dylan Ferrandis, 50

2. RJ Hampshire, 42, (-8)

3. Jeremy Martin, 42, (-8)

4. Shane McElrath, 36, (-14)

5. Alex Martin, 32, (-18)

6. Jett Lawrence, 29, (-21)

7. Cameron Mcadoo, 27, (-23)

8. Justin Cooper, 24, (-26)

9. Mason Gonzales, 22, (-28)

10. Brandon Hartranft, 16, (-34)