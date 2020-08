Cooper Webb (KTM) fällt verletzt aus

Wegen mehreren Bandscheibenvorfällen fällt Red Bull KTM Werksfahrer Cooper Webb für den Rest der Saison aus. Seit seinem Horrorcrash in Arlington beklagte Webb Rückenprobleme, die durch weitere Crashs forciert wurden.

Der verheerende Crash von Red Bull KTM Werksfahrer Cooper Webb, als er als SX Titelverteidiger in Arlington (Texas) nach einem Vorwärtssalto auf dem blanken Beton aufschlug, ist noch in guter Erinnerung. Webb saß schon eine Woche später in Atlanta wieder auf dem Motorrad und erreichte sogar das Podium. Am Saisonende avancierte er zum erfolgreichsten Fahrer. Webb gewann 3 der 7 Rennen in Salt Lake City und verdrängte Ken Roczen (Honda) noch vom 2. Rang der Supercargos-WM.

Auch wenn Webb beim Zwischenfall in Arlington viel Glück hatte, ist der Crash nicht spurlos an ihm vorbeigegangen. Webb hatte häufig Rückenschmerzen. Vor einem Monat kam ein Trainingsunfall dazu, der die Lage verschlimmerte. Beim Saisonauftakt der US Nationals in Tennessee stürzte Webb im Training erneut. Der Kämpfer Webb zog das Rennen trotzdem durch und beendete den Auftakt mit einem 5-8-Ergebnis auf Gesamtrang 7.

Als die Schmerzen immer schlimmer wurden, suchte Webb am Montag einen Arzt auf. Dabei wurden 3 Bandscheibenvorfälle diagnostiziert. Webb wird für den Rest der Saison ausfallen. Außerdem wurden Beckenprobleme festgestellt. «Ich muss meinen Rücken jetzt ausruhen und die richtigen Verfahren zur Rehabilitation anwenden, um sicher zu sein, dass mein Rücken für den Rest meiner Karriere in Ordnung ist», erklärte er über die sozialen Medien.

Ergebnis US Nationals Loretta Lynn 1:



1. Zach Osborne (USA), Husqvarna, 2-1

2. Jason Anderson (USA), Husqvarna, 1-6

3. Eli Tomac (USA), Kawasaki, 7-2

4. Marvin Musquin (FRA), KTM, 4-5

5. Justin Barcia (USA), Yamaha, 3-7

6. Blake Baggett (USA), KTM, 8-4

7. Cooper Webb (USA), KTM, 5-8

8. Chase Sexton (USA), Honda, 13-3

9. Joey Savatgy (USA), Suzuki, 9-11

10. Dean Wilson (GBR), Husqvarna, 12-9