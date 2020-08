Loretta 2: Zach Osborne siegt, Tomac fällt zurück

Obwohl Tabellenführer Zach Osborne (Husqvarna) beim zweiten Lauf der US Nationals vom Pech verfolgt war, rappelte er sich immer wieder auf, gewann das Rennen von Loretta Lynn’s 2 und setzte sich in der Tabelle weiter ab.

Zweiter Lauf der AMA Lucas Oil Pro Motocross Championships in Hurricane Mills, Tennessee: Starke Regenfälle hatten die Strecke auf der Ranch von Country-Diva Loretta Lynn schon am Freitag in eine Schlammwüste verwandelt. Erster Leidtragender der speziellen Bedingungen war ausgerechnet Tabellenführer Zach Osborne (Husqvarna), dessen Motorrad im Pflichttraining wegen Elektrikproblemen nicht anspringen wollte. Osbornes Qualifikation war in Gefahr. Erst der Transfer in Qualifikationsgruppe B ermöglichte ihm den Start zu den Wertungsrennen. Schnellster im Qualifying am Vormittag war Red Bull KTM Werksfahrer Marvin Musquin.

In Moto-1 hatte Tabellenführer Osborne erneut Pech. Er ging bereits in der Anfangsphase des Rennens zu Boden und musste sich von Rang 31 nach vorne kämpfen. Der Husqvarna-Werksfahrer ackerte sich durchs Feld und konnte auf P5 Schadensbegrenzung betreiben. Sein Teamkollege Jason Anderson, der auf dieser Strecke vor einer Woche noch den ersten Laufsieg der Saison einfahren konnte, stürzte sogar mehrfach, holte immer wieder auf und konnte das total verschlammte Bike am Ende nur noch abstellen. Anderson blieb ohne Punkte.

Schlammspezialist Justin Barcia (Yamaha) gewann in Moto-1 den 'holeshot', setzte sich rasch an der Spitze ab und gewann den ersten Lauf überlegen mit einem Vorsprung von 48 Sekunden vor Broc Tickle (Yamaha) und Adam Cianciarulo (Kawasaki). Titelverteidiger Eli Tomac (Kawasaki) kämpfte sich auf Rang 2 durch das Rennen, bevor er in der letzten Runde mit technischem Defekt liegenblieb. Tomac wurde mit Rundenrückstand in dem zerrissenen Feld immerhin noch auf P9 gewertet.

In der Pause zwischen den Läufen wurde Tomacs Motor gewechselt. Nach dem Start zum zweiten Lauf kollidierte er aber schon in der ersten Kurve mit seinem Teamkollegen Adam Cianciarulo, stürzte und musste sich von ganz hinten vorarbeiten. Er arbeitete sich bis auf Platz 7 nach vorne, bevor er seine Kawasaki in Runde 12 erneut mit qualmendem Motor abstellen musste. Diesmal reichte es nur für Platz 24. Tomac blieb im zweiten Lauf ohne Punkte und fiel in der Tabelle von Platz 3 auf Rang 7 zurück.

Nach dem Start zum zweiten Lauf entbrannte ein Zweikampf zwischen dem Franzosen Marvin Musquin (KTM) und dem Briten Max Anstie (Suzuki), der den 'holeshot' gewonnen hatte. Musquin übernahm die frühe Führung, doch Anstie setzte sich gegen den Franzosen durch und führte das Rennen 11 lange Runden lang an. Osborne startete auf Rang 8, kämpfte sich aber sukzessive nach vorne. Er kollidierte in den Whoops mit Cianciarulo, ging zu Boden, verlor dabei aber nicht viel Zeit und kämpfte sich weiter nach vorne.

Als Osborne Anstie schon in Sichtweite hatte, wurde der Brite beim Überrunden von einem vor ihm gestürzten Fahrer aufgehalten. Osborne nutzte die Situation zur Übernahme der Führungsposition. Als Musquin in der letzten Runde zum Endspurt blies, konnte er Anstie noch auf Rang 2 abfangen und kam sogar in Schlagdistanz zu Leader Osborne. Osborne blieb jedoch cool, gewann den zweiten Lauf und damit auch die Tageswertung von Loretta Lynn´s 2.

Der Sieger von Moto-1, Justin Barcia, hatte keinen guten Start in den zweiten Lauf und fiel von Platz 20 sogar noch zurück bis auf P32.

In der Gesamtwertung der US Nationals setzte sich Osborne mit seinem Sieg weiter ab. Er führt nach 2 Runden mit 19 Punkten Vorsprung vor Marvin Musquin.

Ergebnis US Nationals Loretta Lynn 2:

1. Zach Osborne (USA), Husqvarna, 5-1

2. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki, 3-5

3. Marvin Musquin (FRA), KTM, 8-2

4. Broc Tickle (USA), Yamaha, 2-9

5. Max Anstie (GBR), Suzuki, 15-3

6. Christian Craig (USA), Honda, 10-6

7. Justin Barcia (USA), Yamaha, 1-32

8. Blake Baggett (USA), KTM, 14-8

9. Jason Anderson (USA), Husqvarna, 27-4

10. Justin Rodbell (USA), Kawasaki, 12-12

...

13. Chase Sexton (USA), Honda, 6-20

14. Joey Savatgy (USA), Suzuki, 34-7

15. Jake Masterpool (USA), Husqvarna, 7-38

16. Eli Tomac (USA), Kawasaki, 9-24

17. Justin Bogle (USA), KTM, 22-10

18. Dean Wilson (GBR), Husqvarna, 20-11

...

DNS: Cooper Webb (USA), KTM

Meisterschaftsstand nach Runde 2:

1. Zach Osborne, 88

2. Marvin Musquin, 69, (-19)

3. Justin Barcia, 59, (-29)

4. Jason Anderson, 58, (-30)

5. Adam Cianciarulo, 51, (-37)

6. Blake Baggett, 51, (-37)

7. Eli Tomac, 48, (-40)

8. Broc Tickle, 48, (-40)

9. Max Anstie, 47, (-41)

10. Chase Sexton, 44, (-44)

11. Christian Craig, 40, (-48)

12. Joey Savatgy, 36, (-52)

13. Dean Wilson, 32, (-56)

14. Cooper Webb, 29, (-59)