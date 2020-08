Jeremy Martin (Honda) gewinnt Loretta Lynn’s 2

Mit einem 3-2-Ergebnis gewann GEICO-Honda-Pilot Jeremy Martin den zweiten Lauf der US Nationals der 250ccm-Klasse. Dylan Ferrandis (Yamaha) konnte seine Tabellenführung auf Gesamtrang 2 verteidigen.

Zweiter Lauf der US Nationals in Hurricane Mills, Tennessee. Eine Starkregenfront hatte die Ranch von US Country-Ikone Loretta Lynn bereits am Freitag unter Wasser gesetzt. Schon am Samstag-Vormittag zeichnete sich ab, dass der zweite Lauf der US Nationals ein Lotteriespiel im Schlamm werden würde. Ein kleiner Fehler konnte unter diesen Bedingungen das Ende bedeuten.

Die Streckenbedingungen währen der Trainingssession waren zwar immer noch schlammig, aber insgesamt präsentierte sich die Strecke in gutem Zustand. Das änderte sich, als 20 Minuten vor dem Start erneut ein Regenschauer niederging.

Shane McElrath gewann den 'holeshot' zum ersten Lauf, doch sein Bike begann zu überhitzen und gab Rauchzeichen von sich. Hunter Lawrence (Honda) stürzte und kugelte sich die Schulter aus. Der Australier konnte im zweiten Rennen nicht antreten.

Tabellenführer Dylan Ferrandis (Yamaha) hatte einen mäßigen Start, fand aber im Rennen trotz eines Sturzes immer wieder neue Linien und kämpfte sich bis auf Platz 2 hinter Husqvarna-Pilot RJ Hampshire nach vorne. Hampshire setzte sich in Runde 4 an die Spitze und gewann den ersten Lauf mit 9,8 Sekunden Vorsprung.

Alex Martin (Suzuki) gewann den 'holeshot' zum zweiten Lauf, doch Shane McElrath (Yamaha) übernahm kurzzeitig die Führung. Alex Martin konterte und zog seinen Bruder Jeremy mit. Alex Martin gewann den zweiten Lauf mit über einer Minute Vorsprung vor seinem Bruder Jeremy. Jeremy Martin holte mit einem 3-2-Ergebnis den Tagessieg.

Dylan Ferrandis wechselte in der Pause das Bike: «Das machte mir das Rennen kaputt». gab der Franzose nach dem Rennen auf P4 zu Protokoll. «Ich bin froh, dass ich das Rennen beenden konnte.» Ferrandis beendete den Tag auf Gesamtrang 2 und konnte seine Tabellenführung verteidigen. «Das war nicht mein Wunschergebnis, aber wir müssen die Meisterschaft imBlickfeld behalten. In Hinblick auf die Tabelle geht das Ergebnis In Ordnung», meinte der Franzose.

Der Laufsieger von Moto-1, RJ Hampshire, fiel auf Rang 7 liegend mit Motordefekt aus.

Ergebnis US Nationals, Hurricane Mills 2:

1. Jeremy Martin (USA), Honda, 3-2

2. Dylan Ferrandis (FRA), Yamaha, 2-4

3. Alex Martin (USA), Suzuki, 7-1

4. Cameron Mcadoo (USA), Kawasaki, 4-5

5. Shane McElrath (USA), Yamaha, 8-3

6. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 1-18

7. Mitchell Harrison (USA), Kawasaki, 6-10

...

11. Justin Cooper (USA), Yamaha, 20-6

...

21. Brandon Hartranft (USA), KTM, 14-33

Meisterschaftsstand nach Runde 2:

1. Dylan Ferrandis, 90

2. Jeremy Martin, 84, (-6)

3. Alex Martin, 71, (-19)

4. RJ Hampshire, 70, (-20)

5. Shane McElrath, 69, (-21)

6. Cameron Mcadoo, 61, (-29)

7. Justin Cooper, 40, (-50)

8. Mitchell Harrison, 38, (-52)