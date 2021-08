Ken Roczen (Honda/P2): Leider keine Punkte gutgemacht

Beim 9. Lauf der US Nationals in Budds Creek konnte Ken Roczen (Honda) den ersten Lauf knapp gegen Dylan Ferrandis (Yamaha) gewinnen, doch den zweiten Lauf dominierte Ferrandis klar. Roczens Titelchancen sinken.

Nach seinem überzeugenden Doppelsieg in Unadilla brannte HRC Werksfahrer Ken Roczen im Qualifying zum 9. Lauf der US Nationals in Budds Creek mit 1:48,9 die schnellste Zeit in den Boden und startete von der Pole Position in den ersten Lauf.

Bereits in der ersten Runde nach dem Start zum ersten Lauf übernahm der Deutsche die Führung, nachdem Red Bull KTM Werksfahrer Cooper Webb den 'holeshot' gezogen hatte. Am Ende kam Tabellenführer Dylan Ferrandis noch einmal bis ans Hinterrad von Roczen heran, doch der Franzose kam nicht schnell genug an den Überrundeten vorbei und konnte den Deutschen vor der Ziellinie nicht mehr abfangen. Roczen gewann den ersten Lauf knapp mit 0,38 Sekunden Vorsprung.

Für den zweiten Lauf hatte sich Ferrandis mehr vorgenommen. Roczen zog den 'holeshot' und Ferrandis kämpfte sich von Platz 3 aus nach vorne. Er riskierte mehr als alle anderen Fahrer, als er als Einziger eine Vierfach-Sprungkombination in einem Satz nahm. Allein an dieser Passage machte er 0,2 Sekunden auf alle anderen Spitzenfahrer gut und in Runde 11 konnte er Roczen bergab am 'Henry's hill' ausbremsen. 'Henry's hill' ist der legendäre Berg, an dem Dough Henry 1995 schwer verunglückte. Roczen konnte einmal kontern, doch an der nächsten Abfahrt griff Ferrandis erneut an, ging in Führung und konnte sich bereits in den folgenden Runden deutlich absetzen.

Roczen musste sich jetzt nach hinten orientieren und den immer näher rückenden Eli Tomac (Kawasaki) im Auge behalten. Der Thüringer setzte am Ende noch einmal zu einem Spurt an und kam in Sichtweite zu Ferrandis, doch der letzten Runde drehte der Franzose noch einmal richtig auf und und gewann am Ende klar mit 4,8 Sekunden vor Roczen.

Das bessere Ergebnis im zweiten Lauf war am Ende der Tiebreaker zugunsten von Ferrandis. Die Verhältnisse an der Tabellenspitze bleiben bei noch 3 Rennen weiterhin unverändert. Ferrandis führt mit einem komfortablen Vorsprung von 39 Punkten Vorsprung klar vor Roczen, der bei nur noch 3 verbleibenden Rennen kaum noch realistische Titelchancen hat, sofern Ferrandis nicht ausfällt. Immerhin sind noch 150 Punkte zu vergeben. Deshalb denkt Roczen nicht ans Aufgeben.

«Es war insgesamt ein gutes Wochenende», meint Roczen. «Zwar konnte ich keine Punkte gutmachen, aber wir haben den ersten Lauf gewonnen und konnten die pace der Spitze mitgehen. In den letzten 3 Rennen müssen wir an diese Leistung anknüpfen und ich freue mich auf das nächste Rennen in Crawfordsville.»

Ergebnis US Nationals Budds Creek, 450ccm:

1. Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 2-1

2. Ken Roczen (D), Honda, 1-2

3. Eli Tomac (USA), Kawasaki, 4-3

4. Chase Sexton (USA), Honda, 3-4

5. Cooper Webb (USA), KTM, 5-6

6. Joey Savatgy (USA), KTM, 6-7

7. Marvin Musquin (F), KTM, 10-5

8. Dean Wilson (GBR), Husqvarna, 8-9

9. Coty Schock (USA), Honda, 7-11

10. Max Anstie (GB), Suzuki, 9-10

Meisterschaftsstand nach Runde 9 von 12:



1. Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 392

2. Ken Roczen (D), Honda, 353, (-39)

3. Eli Tomac (USA), Kawasaki, 321, (-71)

4. Chase Sexton (USA), Honda, 308, (-84)

5. Marvin Musquin (F), KTM, 240, (-152)

6. Cooper Webb (USA), KTM, 240, (-152)

7. Justin Barcia (USA), GASGAS, 239, (-153)

8. Christian Craig (USA), Yamaha, 224, (-168)

9. Aaron Plessinger (USA), Yamaha, 217, (-175)

10. Joey Savatgy (USA), KTM, 189, (-203)