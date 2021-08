Sieger Ken Roczen (HRC): Tests haben sich ausgezahlt

Das HRC-Team nutzte die Rennpause, um mit Ken Roczen (Honda) zu testen und kam entsprechend gut vorbereitet nach Unadilla. Der 8. Lauf der US Nationals wurde zum perfekten Tag für Roczen und das HRC-Werksteam.

Der 8. Lauf der US Nationals in Unadilla war das erste Rennen, bei dem es einen komplett unlimitierten Zuschauerzugang zum Fahrerlager gab. Dafür wurden 'pro pit passes' (Fahrerlagerkarten) in unbegrenzter Zahl angeboten. Vorher war auch in den USA der Zutritt zum Fahrerlager für die breite Öffentlichkeit untersagt oder nur mit einer limitierten Zahl von VIP-Tickets möglich.

Der deutsche HRC-Werksfahrer Ken Roczen dominierte in Unadilla sowohl die Trainings-Sessions als auch die Rennen. Mit einem 1-1-Ergebnis konnte er seinen 20. Sieg bei den US Nationals feiern, nachdem er 2019 bereits auf diesem Kurs erfolgreich war. Im letzten Jahr fiel das Rennen pandemiebedingt aus.

«Die Strecke scheint uns zu liegen», resümierte Roczen. «Ich bin auf Strecken mit tiefen und langen Spurrinnen aufgewachsen. Deshalb fühlte ich mich hier unter diesen Bedingungen sehr wohl. Aber auch das Bike konnten wir sehr gut auf den Kurs abstimmen, was natürlich auch sehr geholfen hat. Wir haben während der Rennpause nach Washougal viel getestet, was sich heute ausgezahlt hat. Im Qualifying schaffte ich die schnellste Zeit, startete von der Pole-Position, hatte einen super guten Start in den ersten Lauf, führte in jeder Runde und konnte gewinnen.»

Die Startposition für den zweiten Lauf wird in USA nach dem Ergebnis des ersten Laufs bestimmt. Somit konnte sich Roczen erneut den besten Platz am Startgatter aussuchen. «Ich erwischte wieder einen guten Start und war danach Fünfter. Danach konnte ich schnell ein paar Überholmanöver starten und brachte mich hinter Chase Sexton in Position. Als er einen kleinen Fehler beging, fand ich eine gute Linie, konnte viel Schwung mitnehmen und die Führung übernehmen. Danach fand ich einen guten Rhythmus und konnte auch den zweiten Lauf gewinnen. Ich bin super happy über das Ergebnis und freue mich besonders auch für das Team.»

Roczen konnte in Unadilla seinen Rückstand auf Tabellenführer Dylan Ferrandis (Yamaha) von 47 auf 39 Punkte verkürzen. Der Thüringer hat also 8 Punkte aufholen können. Auch gegenüber Eli Tomac auf Rang 3 konnte sich Roczen wieder ein Stück absetzen. Er vergrößerte seinen Vorsprung von 7 auf 23 Punkte, denn Tomac kam im zweiten Lauf von Unadilla über Rang 7 nicht hinaus.

Das nächste Rennen der Lucas Oil Pro Motocross Championship findet am kommenden Wochenende in Budds Creek (Mechanicsville) statt.

Ergebnis US Nationals Unadilla, 450ccm:



1. Ken Roczen (D), Honda, 1-1

2. Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 2-3

3. Marvin Musquin (F), KTM, 4-4

4. Eli Tomac (USA), Kawasaki, 3-7

5. Chase Sexton (USA), Honda, 11-2

6. Cooper Webb (USA), KTM, 5-5

Meisterschaftsstand nach Runde 8 von 12:

1. Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 345

2. Ken Roczen (D), Honda, 306, (-39)

3. Eli Tomac (USA), Kawasaki, 283, (-62)

4. Chase Sexton (USA), Honda, 270, (-75)

5. Justin Barcia (USA), GASGAS, 239, (-106)

6. Aaron Plessinger (USA), Yamaha, 217, (-128)