Sieg von Jeremy Martin (Yamaha) in Budds Creek

Mit einem 3-1-Ergebnis gewann Jeremy Martin (Yamaha) den 9. Lauf der US Nationals in Budds Creek vor Jett Lawrence (Honda/2-2) und Tabellenführer Justin Cooper (Yamaha/1-4). An der Spitze wird es damit noch enger.

9. Lauf der Lucas Oil Pro Motocross Championship in Budds Creek (Maryland): Erst auf dem Podium von Mechanicsville stellte sich heraus, dass sowohl der Meisterschaftsführende Justin Cooper (Yamaha) als auch sein direkter Verfolger Jett Lawrence (Honda) mit Problemen antraten. Cooper haderte mit gesundheitlichen Problemen und wirkte auf dem Podium völlig erschöpft. Auch Lawrence deutete an, dass er in Budds Creek nicht zu 100% fit war und deshalb mit dem zweiten Rang am Ende durchaus zufrieden sei.

Den 'holeshot' zum ersten Lauf gewann Justin Cooper. Er kontrollierte das Rennen von der Spitze aus und gewann mit 5,3 Sekunden Vorsprung vor Jett Lawrence. Der Australier startete im Bereich der Top-7 und kämpfte sich Schritt für Schritt nach vorne.

Jeremy Martin (Yamaha) fuhr im ersten Lauf unauffällig auf Rang 3. Er gewann den 'holeshot' zum zweiten Lauf, führte von der ersten bis zur letzten Runde und holte damit zum dritten Mal in dieser Saison einen Nationals-Tagessieg. Damit verbesserte er sich in der Tabelle von P4 auf Rang 3.

Hunter Lawrence (Honda) wurde mit einem 6-3-Ergebnis Gesamt-Vierter. Austin Forkner (Kawasaki) kämpfte zu Beginn des ersten Laufs in der Spitzengruppe mit, konnte aber die pace der Spitze über die Distanz nicht mitgehen. Gesamtrang 5 war dennoch sein bestes Saisonergebnis.

Die Tabellenspitze der 250er Klasse rückte in Budds Creek noch enger zusammen. Cooper führt bei nur noch 3 verbleibenden Rennen mit 3 Punkten Vorsprung vor Lawrence. Der 10. Lauf der US Nationals findet kommende Woche in Crawfordsville (Indiana) statt und der Meisterschaftskampf bleibt völlig offen.

Ergebnis Budds Creek 250 ccm:



1. Jeremy Martin (USA), Yamaha, 3-1

2. Jett Lawrence (AUS), Honda, 2-2

3. Justin Cooper (USA), Yamaha, 1-4

4. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 6-3

5. Austin Forkner (USA), Kawasaki, 4-5

6. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, 7-7

7. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 9-6

8. Ty Masterpol (USA), GASGAS, 8-9

9. Dylan Schwartz (USA), Suzuki, 10-8

10. Jalek Swoll (USA), Husqvarna, 5-15

14. Maximus Vohland (USA), KTM, 12-13

DNS: Colt Nichols (USA), Yamaha

Meisterschaftsstand nach Runde 9 von 12:



1. Justin Cooper (USA), Yamaha, 367

2. Jett Lawrence (AUS), Honda, 364, (-3)

3. Jeremy Martin (USA), Yamaha, 307, (-60)

4. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 298, (-69)

5. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 270, (-97)

6. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, 220, (-147)

7. Jalek Swoll (USA), Husqvarna, 195, (-172)

8. Austin Forkner (USA), Kawasaki, 186, (-181)

9. Colt Nichols (USA), Yamaha, 172, (-195)

10. Michael Mosiman (USA), GASGAS, 168, (-199)