Budds Creek: Ferrandis (Yamaha) bezwingt Roczen knapp

Dylan Ferrandis führt die US Nationals weiter an

Mit einem knappen 2-1-Ergebnis gewann Tabellenführer Dylan Ferrandis (Yamaha) den 9. Lauf der US Nationals in Budds Creek vor dem punktgleichen Ken Roczen (Honda) und Eli Tomac (Kawasaki).

9. Lauf der Lucas Oil Pro Motocross Championship in Budds Creek (Maryland): Nach kräftigen Regenfällen im Laufe der Woche war die Strecke in Mechanicsville zunächst sehr durchnässt und es fuhren sich bereits am Vormittag tiefe Spurrinnen heraus. Tagsüber blieb es trocken und bei Temperaturen um 30 Grad Celsius recht warm und es herrschte eine extrem hohe Luftfeuchtigkeit von über 80%.

Für Tabellenführer Dylan Ferrandis (Yamaha) begann der Tag mit einem Kettenriss, worüber er mit dem Star Racing Yamaha Team hart ins Gericht ging. Trotzdem qualifizierte sich der Franzose auf Rang 2 hinter Ken Roczen.

Cooper Webb (KTM) gewann den 'holeshot' zum ersten Lauf vor den beiden HRC-Teamkollegen Chase Sexton und Ken Roczen. Roczen setzte sich noch in der ersten Runde an die Spitze des Feldes und kontrollierte das Rennen. Anfangs konnte der Deutsche den Abstand zu seinen Verfolgern schnell vergrößern, doch bereits nach der Hälfte des Rennens kamen gleich mehrere Überrundete ins Spiel, die besonders den Führenden sichtbar aufhielten.

Tabellenführer Dylan Ferrandis (Yamaha), der im Bereich der Top-5 in den ersten Lauf gestartet war, setzte sich zuerst gegen Webb und später auch gegen Tomac und Sexton durch. Er riskierte viel und nahm eine Sprungkombination als einziger Fahrer als Vierfachsprung. In der letzten Runde war er an Roczens Hinterrad, konnte den Deutschen aber vor der Ziellinie nicht mehr erreichen. Roczen rettete den Laufsieg mit einem knappen Vorsprung von 0,3 Sekunden über die Ziellinie.

«Am Ende wurde es noch einmal knapp», grübelte Roczen, «aber gewonnen ist gewonnen. Mein Setup war nicht optimal. Wir werden in der Pause noch ein paar Dinge für den zweiten Lauf ändern müssen», kündigte Roczen an.

Christian Craig (Yamaha) überstand in der 6. Runde des ersten Lauf einen Horrorcrash. Er verlor in einer Rhythmussektion komplett die Kontrolle über seine Yamaha und sprang vom Motorrad, während sich sein Bike mehrfach überschlug. Craig musste das Rennen angeschlagen beenden, trat im zweiten Lauf erneut an und erreichte Platz 8.

Aaron Plessinger (Yamaha) waren seine Blessuren nach seinem brutalen Crash letzte Woche in Budds Creek deutlich anzusehen. Er qualifizierte sich auf Platz 8, musste aber den ersten Lauf nach 11 Runden wegen zu starker Schmerzen aufgeben. Zum zweiten Lauf trat Plessinger nicht erneut an.

Als das Startgatter zum zweiten Lauf fiel, katapultierte sich Roczen zum 'holeshot'. Erneut konnte sich der Thüringer in den ersten Runden etwas absetzen. Doch hinter ihm rückten Sexton, Ferrandis und Tomac immer näher. Ferrandis schnappte sich zunächst Sexton auf der Außenlinie. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Überrundungen bereits wieder begonnen, die besonders Roczen an der Spitze zu Schaffen machten. Nach der Hälfte des Rennens musste der Deutsche bereits Kampflinie fahren, um die Angriffe von Ferrandis abzuwehren. In Runde 12 war es dann soweit: An der Abfahrt 'Henry's hill', das ist der legendäre Berg, an dem Dough Henry 1995 schwer verunglückte, bremste Ferrandis Roczen in der Talsohle aus, ging kurz in Führung, doch Roczen konterte. In der nächsten Abfahrt griff Ferrandis erneut an, ging in Führung und konnte sich bereits in den folgenden Runden absetzen. Roczen musste sich danach auch gegen den immer näher rückenden Eli Tomac (Kawasaki) wehren, setzte am Ende noch einmal zu einem Spurt an und kam in Sichtweite zu Ferrandis. In der letzten Runde drehte der Franzose schließlich noch einmal richtig auf und gewann am Ende klar mit 4,8 Sekunden vor Roczen.

Das bessere Ergebnis im zweiten Lauf war am Ende der Tiebreaker zugunsten von Ferrandis. Die Verhältnisse an der Tabellenspitze bleiben bei noch 3 Rennen weiterhin unverändert. Ferrandis führt mit 39 Punkten Vorsprung vor Roczen. Dritter auf dem Podium wurde Eli Tomac (Kawasaki) mit einem 4-3-Ergebnis. Auch für Rang 3 der Tageswertung war der bessere zweite Lauf entscheidend. Chase Sexton beendete den Tag auf Platz 4. «Ich glaube, das Motorrad ist heute eher mit mir gefahren als ich mit ihm», erklärte der HRC-Werksfahrer. «Die Strecke war extrem schwierig. Nächste Woche habe ich mein Heimrennen in Indiana. Darauf freue ich mich schon.»

Der 10. Lauf der US Nationals findet kommende Woche in Crawfordsville (Indiana) statt.

Ergebnis US Nationals Budds Creek, 450ccm:



1. Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 2-1

2. Ken Roczen (D), Honda, 1-2

3. Eli Tomac (USA), Kawasaki, 4-3

4. Chase Sexton (USA), Honda, 3-4

5. Cooper Webb (USA), KTM, 5-6

6. Joey Savatgy (USA), KTM, 6-7

7. Marvin Musquin (F), KTM, 10-5

8. Dean Wilson (GBR), Husqvarna, 8-9

9. Coty Schock (USA), Honda, 7-11

10. Max Anstie (GB), Suzuki, 9-10

...

14. Christian Craig (USA), Yamaha, 40-8

...

41. (DNF) Aaron Plessinger (USA), Yamaha, 36 (DNF)-DNS

...

DNS: Justin Barcia (USA), GASGAS

DNS: Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki

DNS: Zach Osborne (USA), Husqvarna

DMS: Jason Anderson (USA), Husqvarna

Meisterschaftsstand nach Runde 9 von 12:



1. Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 392

2. Ken Roczen (D), Honda, 353, (-39)

3. Eli Tomac (USA), Kawasaki, 321, (-71)

4. Chase Sexton (USA), Honda, 308, (-84)

5. Marvin Musquin (F), KTM, 240, (-152)

6. Cooper Webb (USA), KTM, 240, (-152)

7. Justin Barcia (USA), GASGAS, 239, (-153)

8. Christian Craig (USA), Yamaha, 224, (-168)

9. Aaron Plessinger (USA), Yamaha, 217, (-175)

10. Joey Savatgy (USA), KTM, 189, (-203)

11. Max Anstie (GB), Suzuki, 149, (-243)

12. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki, 147, (-245)

13. Dean Wilson (GBR), Husqvarna, 146, (-246)