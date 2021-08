Marvin Musquin (KTM/P3): Das lang ersehnte Podium

Lange musste Red Bull KTM Werksfahrer Marvin Musquin auf sein erstes Podium der Saison warten. Nun ist der Knoten geplatzt und Musquin wurde von der französischen Föderation für das Motocross der Nationen nominiert.

Die bisherige Saison 2021 war nicht nach dem Geschmack von Marvin Musquin. In den vergangenen Jahren war der Franzose ein regelmäßiger Podiumskandidat. Dieses Jahr hat es erst im 8. Rennen in Unadilla zum ersten Podium gereicht. In Washougal, Runde 7, deutete sich erstmals eine Verbesserung an, nachdem der Rd Bull KTM Werksfahrer zuvor um die Ränge 7 bis 9 kämpfte.

In der Pressekonferenz nach dem Rennen erläuterte Musquin seine Probleme in diesem Jahr. «Die Serie ist so kompetitiv. Früher gab es mit Justin [Barcia] nur einen schnellen Yamaha-Fahrer. Das ist kein Vergleich zu heute, wo Star Racing Yamaha gleich 3 schnelle Piloten [Ferrandis, Plessinger und Craig] ins Rennen schickt, die alle in die Top-10 fahren. Die kleinste Schwäche wirft dich sofort zurück. Um ehrlich zu sein, haderte ich lange mit den Settings. Sämtliche Lösungsansätze sind ins Leere gelaufen. Wir sind schließlich auf Settings zurückgegangen, die wir vor Jahren hatten und das hat sich letztendlich ausgezahlt. In Washougal gab es gute Fortschritte. Wir waren auf jeden Fall schon einmal konstant schnell und heute in Unadilla hat es schließlich für das Podium gereicht. Darüber bin ich sehr, sehr froh.»

Musquin ist mit 31 Jahren einer der ältesten Fahrer im Feld. Sein physisches Trainingsprogramm absolviert er weiterhin bei Trainer Aldon Baker. Ans Aufhören denkt er noch nicht. «Mein Ziel ist es, nächstes Jahr wieder zu fahren.»

Angesprochen auf das Motocross der Nationen in Mantova erklärte er: «Tom Vialle ist der amtierende Weltmeister in der MX2-Klasse. Das ist lustig, denn ich bin ja selber noch gegen seinen Vater [Frederic] gefahren. Maxime Renaux führt die WM an, doch er will sich auf den Titelkampf konzentrieren. Das ist eine wirklich schwierige Situation für die WM-Jungs. Mathys Boisramé ist zwar ein 250er-Fahrer, aber er ist 23 und muss nächstes Jahr auf sowieso auf die 450er umsteigen.»

Musquin wird als Erfahrungsträger und Kapitän die französische Nationalmannschaft in Mantova anführen. In der Zwischenwertung der US Nationals rangiert er nach 8 von 12 rennen auf Platz 7. Ein Erfolg beim Motocross der Nationen wäre für Musquin das Highlight in einer ansonsten eher durchwachsenen Saison 2021.

Ergebnis US Nationals Unadilla, 450ccm:



1. Ken Roczen (D), Honda, 1-1

2. Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 2-3

3. Marvin Musquin (F), KTM, 4-4

4. Eli Tomac (USA), Kawasaki, 3-7

5. Chase Sexton (USA), Honda, 11-2

6. Cooper Webb (USA), KTM, 5-5

Meisterschaftsstand nach Runde 8 von 12:



1. Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 345

2. Ken Roczen (D), Honda, 306, (-39)

3. Eli Tomac (USA), Kawasaki, 283, (-62)

4. Chase Sexton (USA), Honda, 270, (-75)

5. Justin Barcia (USA), GASGAS, 239, (-106)

6. Aaron Plessinger (USA), Yamaha, 217, (-128)

7. Marvin Musquin (F), KTM, 213, (-132)