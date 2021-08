Video: Christian Craig springt in der Luft vom Bike 23.08.2021 - 20:57 Von Thoralf Abgarjan

© Yamaha Christian Craig in Budds Creek

Christian Craig (Yamaha) musste im ersten Lauf nach einem missglückten Sprung in der Luft von seinem Motorrad abspringen und landete in der Streckenbegrenzung. Das Rennen war damit beendet, zum 2. Lauf trat er erneut an.