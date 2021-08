Vorschau: Ironman National mit Ken Roczen (Honda)

Die US Nationals gehen in Crawfordsville in ihre 10. von 12 Runden. Ken Roczen (Honda) konnte zuletzt Tabellenführer Dylan Ferrandis (Yamaha) nicht wirklich aufhalten, aber der deutsche HRC-Star setzt weiter auf Angriff.

Auf dem 'Ironman Raceway', 50 Meilen westlich von Indianapolis, findet am Samstag der 10. Lauf der Lucas Oil Pro Motocross Championship statt. Die Wetterprognosen sind sonnig bei Temperaturen über 30 Grad Celsius. Zwischen 2015 und 2019 war das Ironman National gleichzeitig das Saisonfinale. Spektakulär ist besonders ein Table-Sprung, dessen Landepunkt an einer steilen Bergabpassage endet.

Unvergessen ist die Machdemonstration von Red Bull KTM Werksfahrer Jeffrey Herlings im Jahre 2017. Der Niederländer kam für ein Rennen aus Europa in die USA und stahl dem US-Champion Eli Tomac komplett die Show, indem er beide Rennen gewann. Im zweiten Lauf musste 'The Bullet' sogar eine Aufholjagd vom Ende des Feldes starten und triumphierte trotzdem. 2018 siegte Barcia vor Roczen und beim letzten Meeting im Jahre 2019 konnte Tomac vor Roczen gewinnen, allerdings in Abwesenheit von Herlings. Justin Barcia (GASGAS) ist von seiner Trainingsverletzung an Kopf und Rippen noch immer nicht genesen und wird in Crawfordsville erneut fehlen. Dominique Thury kann wegen seines Bizeps-Muskelrisses nicht starten und auch Dean Wilson fehlt wegen Problemen infolge seiner Eppstein-Barr-Virusinfektion. Ebenfalls nicht am Start stehen wird Suzuki-Pilot Max Anstie, der wegen einer Covid-19-Infektion für den Rest der Saison ausfällt.

Die Demütigung von 2017 sitzt den Amerikanern noch heute in den Knochen. Dass nun ausgerechnet dieser Herlings als einer der wenigen verbliebenen Top-Europäer beim Motocross der Nationen 2021 antreten will, ist für die Bereitschaft, ein US-Team nach Europa zu schicken, auch nicht förderlich. Da bleibt man doch lieber gleich zu Hause und schaut sich vom Sofa aus an, wie der 'fliegende Holländer' durch den Sand von Mantova pflügt. Die US-Teampräsentation letzte Woche in Mechanicsville fiel jedenfalls aus. Ob am 4. September in Pala tatsächlich noch ein US-Nationenteam präsentiert wird, steht noch in den Sternen.

An der Tabellenspitze der 450er Klasse der US Nationals hat sich seit letzter Woche nicht viel verändert. Vorn machen die beiden Euros die Sache unter sich aus: Der Franzose Dylan Ferrandis (Yamaha) führt weiterhin komfortabel mit 39 Punkten vor dem deutschen HRC-Werksfahrer Ken Roczen. Ferrandis spielt seine konditionelle Stärke regelmäßig am Laufende aus. Außerdem geht er weiterhin ein sehr hohes Risiko. Die Titelchancen von Roczen sind inzwischen zwar gering, doch der Thüringer hat angekündigt, nicht ans Aufgeben zu denken und so lange er noch theoretische Titelchancen hat, weiterzukämpfen.

In der 250er Kategorie bleibt es auch 3 Runden vor Ultimo sehr eng. Justin Cooper (Yamaha) hat einen hauchdünnen Vorsprung von 3 Punkten vor Jett Lawrence (Honda). Coopers Star Racing Yamaha Teamkollege Jeremy Martin liegt zwar mit 60 Punkten Rückstand relativ weit abgeschlagen auf Platz 3, läuft aber von Woche zu Woche zu besserer Form auf. Jett Lawrence wird im Titelkampf Schützenhilfe seines Bruders Hunter bekommen, das hat der ältere der beiden Lawrence-Brüder bereits erklärt. Bei Star Racing Yamaha wird man sich auch Gedanken machen müssen, wie Martin den regelmäßig im zweiten Lauf schwächelnden Cooper im Titelkampf noch unterstützen könnte. Cooper und Jett Lawrence, waren allerdings letzte Woche krankheitsbedingt auch nicht fit. Der Titelkampf bleibt also auch in Crawfordsville spannend.

Die US Nationals in Crawfordsville live:

Livetiming (kostenlos)

Livestream NBC Sports Gold, kostenpflichtig

Zeitplan Ironman National (MESZ):

Samstag, 28. August 2021:

ab 16:00: Trainings-Sessions

19:00 - 250MX Lauf 1

20:00 - 450MX Lauf 1

21:00 - 250MX Lauf 2

22:00 - 450MX Lauf 2

Meisterschaftsstand 450 ccm nach Runde 9 von 12:

1. Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 392

2. Ken Roczen (D), Honda, 353, (-39)

3. Eli Tomac (USA), Kawasaki, 321, (-71)

4. Chase Sexton (USA), Honda, 308, (-84)

5. Marvin Musquin (F), KTM, 240, (-152)

6. Cooper Webb (USA), KTM, 240, (-152)

7. Justin Barcia (USA), GASGAS, 239, (-153)

8. Christian Craig (USA), Yamaha, 224, (-168)

9. Aaron Plessinger (USA), Yamaha, 217, (-175)

10. Joey Savatgy (USA), KTM, 189, (-203)

Meisterschaftsstand 250 ccm nach Runde 9 von 12:



1. Justin Cooper (USA), Yamaha, 367

2. Jett Lawrence (AUS), Honda, 364, (-3)

3. Jeremy Martin (USA), Yamaha, 307, (-60)

4. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 298, (-69)

5. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 270, (-97)

6. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, 220, (-147)

7. Jalek Swoll (USA), Husqvarna, 195, (-172)

8. Austin Forkner (USA), Kawasaki, 186, (-181)

9. Colt Nichols (USA), Yamaha, 172, (-195)

10. Michael Mosiman (USA), GASGAS, 168, (-199)