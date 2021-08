Dylan Ferrandis (Yamaha): Siegertyp durch und durch

Obwohl Tabellenführer Dylan Ferrandis einen komfortablen Vorsprung von 39 Punkten mit nach Budds Creek brachte, lehnte er sich nicht zurück und riskierte sogar mehr als alle anderen Fahrer bei einem Vierfachsprung.

Eigentlich könnte es Tabellenführer Dylan Ferrandis (Yamaha) mit Blick auf die Meisterschaft entspannt angehen lassen. Mit 39 Punkten Vorsprung und Rang 2 im ersten Lauf von Budds Creek war nichts angebrannt.

In den letzten Minuten des ersten Laufs kam er immer näher an Leader Roczen heran und in der letzten Runde war er an seinem Hinterrad. Er wollte diesen Laufsieg, auch wenn er ihn gar nicht brauchte. Immer wieder wurden Roczen und Ferrandis von Überrundeten aufgehalten. Ferrandis konnte auf den letzten Metern kein Überholmanöver mehr starten, überquerte die Ziellinie nur 3,8 Zehntelsekunden hinter Roczen und war nach der Zieleinfahrt stinksauer.

Jeder andere Fahrer hätte sich in dieser Situation selbst gelobt und seine eigene Leistung gewürdigt. Nicht so Ferrandis. «Es lief einfach nicht gut», meinte er. «Das Hauptproblem war mein schlechter Start. Ich muss das unbedingt verbessern», erklärte er sichtlich angefressen.

Das sind die kleinen Unterschiede, die einen Champion vom Durchschnitt unterscheiden. «Ich wollte gewinnen und habe verloren», erklärte er. «Für den zweiten Lauf werde ich mir etwas einfallen lassen.»

Ferrandis verwirklichte seinen Plan, startete besser in den zweiten Lauf und lag zunächst auf Rang 3 hinter Roczen und Sexton. Als Einziger nahm er eine Vierfach-Kombination in einem Satz, bei der alle anderen eine 3+1-Kombination gingen. Ferrandis sprang dort gut 10 Meter weiter. Das zeigt, dass Ferrandis trotz seines beruhigenden Vorsprungs in der Tabelle nicht nur volles Risiko geht, sondern sogar mehr riskiert als alle anderen. In Runde 7 kassierte er Sexton mit einem sehenswerten Move auf der Außenlinie. Dann kam er immer näher an Roczen heran und fackelte auch mit ihm nicht lange. Nachdem Ferrandis Roczen bergab ausgebremst hatte und in Führung ging, baute der Franzose seine Führung kontinuierlich aus und gewann am Ende mit 4,8 Sekunden Vorsprung.

Damit blieb es am Ende des Tages bei 39 Punkten Vorsprung vor Roczen, aber das ist eine ganze Menge. Ferrandis ist weiterhin auf dem Weg zur Meisterschaft - als Rookie mit einem Rookie-Team!

Ergebnis US Nationals Budds Creek, 450 ccm:



1. Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 2-1

2. Ken Roczen (D), Honda, 1-2

3. Eli Tomac (USA), Kawasaki, 4-3

4. Chase Sexton (USA), Honda, 3-4

5. Cooper Webb (USA), KTM, 5-6

6. Joey Savatgy (USA), KTM, 6-7

Meisterschaftsstand nach Runde 9 von 12:



1. Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 392

2. Ken Roczen (D), Honda, 353, (-39)

3. Eli Tomac (USA), Kawasaki, 321, (-71)

4. Chase Sexton (USA), Honda, 308, (-84)

5. Marvin Musquin (F), KTM, 240, (-152)

6. Cooper Webb (USA), KTM, 240, (-152)