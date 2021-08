Frust: US-Starkommentator Grant Langston steigt aus

Mit sofortiger Wirkung beendet Multi-Champion Grant Langston seine Tätigkeit als Kommentator der US Nationals. Der Ex-Weltmeister kommentierte seit 8 Jahren im TV und überzeugte durch Insiderwissen und Kompetenz.

Seit nunmehr 8 Jahren agiert der frühere Weltmeister (125 ccm im Jahre 2000) und mehrfache US Champion Grant Langston als Co-Moderator der TV-Übertragungen in den USA und machte dabei einen hervorragenden Job. Besonders interessant sind die eigenen Erfahrungen, die der in Südafrika geborene Ex-Crosser in die Berichterstattung einfließen lassen kann. Langston hat seine Fähigkeiten als Moderator ständig weiter entwickelt und ist zum festen Bestandteil der US-Szene geworden.

Nun kam das überraschende Ende. Bereits am kommenden Wochenende wird Langston nicht mehr dabei sein. Hintergrund ist, dass Langston nicht geimpft ist. Er kommentierte die Situation wie folgt: «Ein paar TV-Mitarbeiter wurden positiv auf COVID-19 getestet. Trotz eines negativen Tests darf ich die Veranstaltung am Wochenende beim 'Ironman National' nicht kommentieren, weil ich nicht geimpft bin. Nur wer einen negativen Test hat und geimpft ist, darf weitermachen. Also geht es meiner Meinung nach nicht um Covid-19, sondern um den Impfstoff. Das legen die neuen CDC-Richtlinien fest (Centers for Disease Control). Diese Forderung kommt weder von MAVTV noch von Lucas Oil Racing oder NBC.»

«Ich muss sagen, dass ich ein wenig frustriert bin. Trotz eines negativen Tests darf ich nicht teilnehmen. Nach reichlichen Überlegungen habe ich entschieden, mit sofortiger Wirkung aus dem Profi-Motocross auszusteigen. Schade, dass es so enden muss. Es war eine gute Zeit über 8 Jahre. Danke für die netten Worte und die Anerkennung für mein Engagement. Es bedeutet mir sehr viel. Dieser Ausstieg war keine leichte Entscheidung», kommentierte Langston.

Die größten Erfolge von Grant Langston:

2000 - Weltmeister 125 ccm

2001 - P2 125 AMA Motocross , P4 125 AMA West Supercross

2003 - P1 Supermoto Unlimited

2003 - P1 125 AMA Motocross

2004 - 'King of Bercy'

2005 - P1 Supercross East, P4 125 ccm US Nationals

2006 - P1 125 ccm West Supercross

2007 - P1 US Open, P1 US Nationals 450 ccm