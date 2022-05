Pala: Das epische Duell zwischen Roczen und Cairoli

Ken Roczen und Antonio Cairoli sind nur bei einem einzigen MX1-WM-Lauf gegeneinander angetreten. Am kommenden Samstag kommt es zum Auftakt der US Nationals zum nächsten Duell der beiden Ausnahme-Athleten.

Am Samstag beginnen in Pala die mit Spannung erwarteten US-Motocrossmeisterschaften. Ryan Dungey kehrt ins Rennen zurück und Ken Roczen wird gegen den neunfachen Weltmeister Antonio Cairoli antreten – Begegnungen mit Seltenheitswert.

Obwohl Roczen und Cairoli jahrelang Teamkollegen im Red Bull KTM Werksteam waren, sind sie nur ein einziges mal in derselben Klasse gegeneinander angetreten. Und dieses Ereignis ist inzwischen fast 10 Jahre her! Es handelt sich dabei um das einzige Rennen, das Ken Roczen jemals in der MXGP-WM absolviert hat. Die MXGP hieß 2012 übrigens noch MX1.

Darüber hinaus trafen sich Roczen und Cairoli nur bei einigen Rennen der Motocrosse der Nationen: 2009 in Franciacorta (Italien), 2010 in Thunder Valley (USA), 2011 in Saint-Jean-d'Angély (Frankreich), 2012 in Lommel (Belgien), 2013 im Talkessel und 2018 in RedBud (USA). Doch nur in RedBud fuhren Roczen und Cairoli in derselben Hubraumklasse der 450er, aber – wie erwähnt – handelte es sich dabei um das MXoN, bei dem auch taktische Entscheidungen stattfinden und jeweils zwei Klassen in einem Rennen gegeneinander antreten.

Das einzige WM-Rennen, bei dem sich Cairoli und Roczen direkt gemessen haben, war das Saisonfinale von 2012 im Talkessel. Doch wie kam es zu diesem außergewöhnlichen Ereignis?

Als Ken 2009 in die MX2-WM einstieg, war Cairoli gerade in die MX1 gewechselt und wurde dort auch prompt Weltmeister. 2010 wurde Ken Zweiter der MX2-WM hinter Marvin Musquin. 2011 holte der Deutsche seinen ersten und einzigen MX2-WM-Titel. Unmittelbar danach wechselte er aus Europa in die USA. Damit trennten sich die Wege von Cairoli und Roczen, denn der Italiener setzte seine Karriere bekanntlich in der WM fort.

2012 fand das Saisonfinale im Talkessel statt, damals noch mit 3 Klassen. Der Serienpromoter sah dieses Rennen als eine Generalprobe für das Motocross der Nationen an, das an gleicher Stelle ein Jahr später stattfinden sollte. Man wollte sich einen Überblick verschaffen, wie die Wetterbedingungen und die Lichtverhältnisse um diese Jahreszeit sind. Das Finale stand für das Wochenende 22.-23. September auf dem Plan. Eine Woche später sollte das Motocross der Nationen in Lommel stattfinden.

Deutschland hatte in dieser Zeit eine konkurrenzfähige Mannschaft, die es bereits 2010 in Thunder Valley aufs Podium geschafft hatte. Die Besetzung Nagl/Roczen/Schiffer stand für 2012 wieder zur Verfügung. 2012 musste Roczen diesmal aber für das Motocross der Nationen aus den USA nach Europa reisen. Roczens damaliger Manager Bert Poensgen fädelte den Deal ein, dass Roczen eine Woche früher kommen konnte, um zum letzten WM-Lauf im Talkessel anzutreten. Damals war Ken in den USA noch mit der 250er KTM unterwegs und hatte die Motocross-Saison am 8. September auf Gesamtrang 4 hinter Baggett, Barcia und Tomac beendet. Zuvor hatte er die Superross-Lites-Ostküstenmeisterschaften auf P2 hinter Justin Barcia beendet. Jeffrey Herlings trat in Europa erfolgreich in Roczens Fußstapfen und wurde 2012 der nächste MX2-Weltmeister nach Ken Roczen. Doch Herlings und Roczen waren sich schon während ihrer gemeinsamen KTM-Zeit nicht grün. Roczen in der MX2 beim Saisonfinale wäre im Team und bei Herlings sicher nicht gut angekommen. Also forcierte Poensgen die diplomatisch geniale Idee, Ken in der MX1 gegen Cairoli, Nagl, Desalle, Pourcel, Paulin und co. antreten zu lassen.

Antonio Cairoli hatte sich den MX1-Titel in jenem Jahr ebenfalls vorzeitig gesichert und Rivalitäten zwischen ihm und Roczen waren kaum zu erwarten. Am 22. September 2012 trat Roczen dann zu seinem ersten und einzigen MX1-WM-Lauf im Talkessel von Teutschenthal an. Ken legte auf Anhieb die beste Rundenzeit im Zeittraining hin und startete bei seinem ersten 450er WM-Rennen zum Quali-Race am Samstag von der Pole-Position!

Im Rennen lief es dann nicht ganz so gut. Nach mäßigem Start musste sich der 450er-Rookie erst zurechtfinden und von P8 aus nach vorn fahren. Bekanntlich lernte Roczen extrem schnell und beendete das Rennen auf Rang 3 hinter Cairoli und Nagl. Wie er dabei an Fahrern wie Paulin, Coppins und Simpson vorbeischoss, war mit einem Wort einfach nur sensationell.

Im ersten Wertungslauf am Sonntag übernahm Max Nagl die Führung. Der Weilheimer stürzte in Runde 9 in der Linkskehre nach dem ersten Berg und verhedderte sein Hinterrad mit der Streckenbegrenzung. Weltmeister Cairoli setzte sich in beiden Rennen durch und gewann den Deutschland Grand Prix. Ken Roczen wurde am Ende mit einem 3-2-Ergebnis Gesamt-Zweiter.

Während dieses Rennens habe ich Bewegtbilder aufgenommen, die 10 Jahre auf einer Festplatte lagerten und auf ihren Schnitt warteten. Damals war mir selbst natürlich auch nicht klar, dass dies ein einmaliges Ereignis war, denn Roczen gegen Cairoli im direkten Duell in einer Klasse hat es nur dieses einzige Mal in der Geschichte des Sports gegeben. 10 Jahre hat es nun gedauert, das Material endlich zu einem Film zu schneiden und 10 Jahre hat es gebraucht, dass nun wieder Cairoli und Roczen in einem 450er Rennen antreten.

Zur Einstimmung auf dieses Ereignis gibt es nun also die Bewegtbilder vom 22. und 23. September 2012, die wohl einmalig bleiben werden, denn es ist für beide Piloten unwahrscheinlich, dass sie jemals wieder in die WM zurückkehren. Also wird das Saisonfinale von 2012 der einzige WM-Lauf bleiben, bei dem Cairoli und Roczen gegeneinander angetreten sind. Im Film kommen übrigens auch der leider 2017 viel zu früh verstorbene Bert Poensgen und KTM Motorsport Direktor Pit Beirer zu Wort.

Der Einstand von Ken Roczen in die Premiumklasse des Motocross war phänomenal, auch wenn er das Rennen nicht gewonnen hat: Eine Woche später stieg Ken Roczen beim MxoN in Lommel wieder auf die 250er um. Gemeinsam mit Max Nagl und Marcus Schiffer gewann die deutsche Mannschaft die Chamberlain-Trophy und schrieb damit erneut Geschichte.

Wie die Geschichte mit Roczen und Cairoli in Pala weitergeht, werden wir am kommenden Wochenende erfahren.