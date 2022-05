Tony Cairoli (KTM): Das Abenteuer USA beginnt 19.05.2022 - 09:51 Von Johannes Orasche

© KTM/Ray Archer Tony Cairoli

Für den neunfachen Motocross-Weltmeister Antonio Cairoli beginnt am 28. Mai in Pala ein lang ersehntes Abenteuer. Die Familie Cairoli ist diese Woche in die USA aufgebrochen.