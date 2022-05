Heute Nacht: US Nationals im Livestream verfolgen

Die US Nationals beginnen in Pala (Kalifornien)

An diesem Wochenende beginnen in Pala (Kalifornien) die US Nationals. Ken Roczen (Honda) wird auf seinen langjährigen Weggefährten Antonio Cairoli (KTM) und zahlreiche US-Stars treffen.

Auf dem Fox Raceway in Pala beginnen an diesem Wochenende die US Nationals, die in diesem Jahr mit besonderer Spannung erwartet werden, denn der neunfache Weltmeister Antonio Cairoli (KTM) wird erstmals in den USA an einem Nationals-Rennen teilnehmen und auf den deutschen Honda-Werksfahrer Ken Roczen treffen. Roczen und Cairoli sind nur bei den Rennen um die Motocrosse der Nationen sowie in einem einzigen Rennen gegeneinander angetreten. Das einzige 450er Rennen war das Saisonfinale 2012 im Talkessel und fand vor nunmehr 10 Jahren statt.

Roczen selbst haderte in diesem Jahr mit massiven gesundheitlichen Problemen, so dass er die Supercrossmeisterschaften vorzeitig beenden musste. Inzwischen fühlt er sich nach eigenen Angaben wieder besser.

Auch Eli Tomac hat sich von seinem Bänderriss im Knie noch nicht vollständig erholt. Er steht nach eigenen Angaben bei 90 Prozent seines Leistungsvermögens.

Mit enormer Spannung wird das unerwartete Comeback von Multi-Champion Ryan Dungey im KTM-Werksteam erwartet. Wie er sich nach der langen Rennpause behaupten wird, ist eine der vielen Fragen, die am Sonntag beantwortet werden.

Leider gibt es mit Titelverteidiger Dylan Ferrandis (Yamaha), Joey Savatgy (Kawasaki) und Malcolm Stewart bereits vor dem Saisonauftakt auch prominente Ausfälle durch Verletzungen.

Die US Nationals werden in diesem Jahr wieder über 12 Runden ausgetragen. Das Saisonfinale findet am 3. September erneut in Pala statt.

Kalender US Nationals 2022:

28. Mai: Pala

04. Juni: Hangtown

11. Juni: Thunder Valley

18. Juni: High Point

02. Juli: Red Bud

09. Juli: Southwick

16. Juli: Spring Creek

23. Juli: Washougal

13. August: Unadilla

20. August: Budds Creek

27. August: Ironman

03. September: Pala

Für alle Rennen der US Motocross-Serie wird ein kostenloses Livetiming angeboten. Auch in diesem Jahr gibt es wieder einen Livestream über das Angebot von MAV TV Plus. Für diese Plattform kann ein Saisonpass für 99,99 US Dollar oder es können Einzelpässe für die jeweiligen Rennen für 6,99 US Dollar *) erworben werden. Bis zum 29. 5. gibt es darüber hinaus Vorteilsangebote.

So können die Rennen live verfolgt werden:

Livetiming (kostenlos)

Livestream (99,99 USD pro Saison, 6,99 USD pro Rennen)

Zeitplan Pala:

Samstag, 28.05.2022

19:00: Qualifikation

22:00: 250MX Lauf 1

23:00: 450MX Lauf 1

Sonntag, 29.05.2022

00:00: 250MX Lauf 2

01:00: 450MX Lauf 2



*) Alle Angaben ohne Gewähr, Zeitangaben in MESZ.