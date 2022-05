Titelverteidiger Dylan Ferrandis fällt verletzt aus

Während des Pressetages auf dem Fox Raceway am Dienstag in Pala stürzte der amtierende Motocross-Champion Dylan Ferrandis und zog sich dabei einen Bänderriss am linken Daumen zu, der operiert werden muss.

Am Samstag beginnen in Pala (Kalifornien) die US Nationals. Titelverteidiger Dylan Ferrandis, der schon die Supercrossmeisterschaften verletzungsbedingt vorzeitig beenden musste, wird aber in Pala nicht am Start stehen. Grund dafür ist eine neue Verletzung, die er sich am Dienstag während des Trainings zugezogen hatte. «Es war ei kleiner Sturz», stöhnt der Franzose. «Ich habe mir den linken Daumen verletzt und dachte, es wäre nur eine leichte Verstauchung, doch die nähere Untersuchung ergab einen Bänderriss, der eine OP erfordert, um irreversible Schäden zu vermeiden. Ohne Operation kann das Band in ein paar Wochen absterben, deshalb haben wir uns gemeinsam mit dem Team entschieden, die OP sofort durchführen zu lassen. Das bedeutet, dass ich die ersten Rennen verpassen werde.»

Ferrandis gilt als extrem harter Arbeiter und Kämpfer, der nichts dem Zufall überlässt. Nach seinen Problemen während der Supercross-Saison hoffte er auf die Outdoors und fokussierte sein Trainingsprogramm auf die Motocross-Saison. Er wäre mit der Startnummer 1 des Champions ausgerückt. «Ich stehe am traurigsten Punkt meiner Karriere», erklärte er weiter. «Ich habe so hart gearbeitet und alles in die Titelverteidigung investiert. Dieser Sport kann so gnadenlos sein.»