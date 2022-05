Jett Lawrence (Honda) dominiert Saisonauftakt

Mit Siegen in beiden Läufen übernahm der australische HRC-Werksfahrer Jett Lawrence die Führung der US Nationals der 250er Klasse vor seinem älteren Bruder und Teamkollegen Hunter Lawrence.

Der australische Titelverteidiger Jett Lawrence (Honda) gewann beide 250er-Läufe beim Saisonauftakt der US Nationals vor seinem älteren Bruder und Teamkollegen Hunter. Justin Cooper (Yamaha) zog den Holeshot zum ersten Lauf vor Jett Lawrence und Seth Hammaker. Jalek Swoll (Husqvarna) stürzte bereits in der ersten Runde an einer Bergab-Passage und verletzte sich an der Schulter. Auch Cameron McAdoo stürzte und musste benommen von der Strecke abtransportiert werden.

In Runde 5 übernahm Jett die Führung und gewann den ersten Lauf mit einem Vorsprung von 6,6 Sekunden vor Hunter, während Cooper seinen Rhythmus verlor und bis auf P11 zurückfiel.

Den Start zum zweiten Lauf gewann Nick Romano, der erst in diesem Jahr aus dem Amateur- ins Profilager wechselte. Jett Lawrence befand sich von Anfang an in der Spitzengruppe, übernahm in Runde 2 die Führung und gewann auch den zweiten Lauf souverän mit 5,3 Sekunden Vorsprung vor Hunter Lawrence und dem Japaner Jo Shimoda (Kawasaki), der sich damit auch den 3. Platz der Tageswertung sicherte. Romano fiel auf P14 zurück.

Mit den Rängen 1 und 2 bescherten die beiden HRC-Werksfahrer ihrem Team das perfekte Ergebnis. Honda feiert an diesem Wochenende ihr 50-jähriges Rennjubiläum, weshalb die HRC-Piloten in Pala im Retro-Design antraten.

Ergebnis US Nationals Pala 450 ccm:

1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 1-1

2. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 2-2

3. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, 4-3

4. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 3-9

5. Michael Mosiman (USA), GASGAS, 9-4

6. Austin Forkner (USA), Kawasaki, 6-6

Meisterschaftsstand nach Runde 1 von 12:

1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 50

2. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 44, (-6)

3. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, 38, (-12)

4. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 32, (-18)

5. Michael Mosiman (USA), GASGAS, 30, (-20)

6. Austin Forkner (USA), Kawasaki, 30, (-20)