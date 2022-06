Sieger Ken Roczen (Honda): Das Glück des Tüchtigen

Der Sieg von Ken Roczen beim 3.Lauf der US Nationals in Thunder Valley war glücklich, denn er profitierte vom Crash seines Teamkollegen Chase Sexton am Ende des Rennens. Roczen fühlt sich zur Zeit topfit.

In beiden Läufen von Thunder Valley ging Ken Roczen in der ersten Runde in Führung, nachdem Antonio Cairoli (KTM) den Holeshot gezogen hatte. Im ersten Lauf stürmte nach der Hälfte des Rennens Eli Tomac (Yamaha) an die Spitze, Roczen wurde Zweiter. Im zweiten Lauf bot sich anfangs ein ähnliches Bild. Roczen rangierte auf P2 hinter seinem HRC-Teamkollegen Chase Sexton und von hinten schloss Tomac erneut die Lücke. Roczen kämpfte wie ein Löwe und wehrte alle Angriffe Tomacs erfolgreich ab. Der Zweikampf erinnerte phasenweise an das Duell der beiden im Talkessel 2013 beim Motocross der Nationen, damals noch in der MX2-Klasse. Auch in Thunder Valley schenkten sich die beiden nichts. Roczen bremste Tomac in der letzten Runde aus, so dass er sich am Ende wieder etwas Luft verschaffen konnte. Danach stürzte Leader Sexton: Er fädelte mit Vorder- und Hinterrad in verschiedene Spurrinnen ein und ging zu Boden. Roczen erbte Platz 1 und wurde mit einem 2-1-Ergebnis Tagessieger

«Natürlich bin ich sehr glücklich darüber, wie der heutige Tag gelaufen ist», erklärte der deutsche HRC-Werksfahrer. «Es geht voran. Ich bin zwar nicht der Schnellste da draußen, aber ich ziehe das Rennen von Anfang bis Ende durch und bleibe dran. Im Moment fühle ich mich körperlich verdammt gut. Das ist kein Vergleich zu früher. Beim Überrunden verliere ich noch immer zu viel Zeit. Daran muss ich arbeiten»

Roczen hat auch zu jener Schlagkraft zurückgefunden, die schon in seiner Jugend von seinen Kontrahenten gefürchtet war, «Wenn ich nach einem Fehler überholt werde, kann ich kontern. Ich werde jetzt weiter daran arbeiten, mit einem guten Rhythmus über die Distanz zu kommen. Es gibt immer Sachen, die verbessert werden können, aber ich bin insgesamt super zufrieden mit dem, was wir an diesem Wochenende gemacht haben. Natürlich ist Chase gestürzt, was mir in die Karten gespielt hat, aber ich musste auch wirklich hart mit Eli [Tomac] kämpfen, um auf dem zweiten Platz zu bleiben. Heute war das Glück einmal an meiner Seite. Ich widme diesen Sieg allen, die hinter mir stehen, insbesondere meinem Team. Sie glauben weiter an mich.»

In der Tabelle konnte Roczen nach 3 von 12 absolvierten Läufen seinen Rückstand zu Leader Sexton auf 5 Punkte verkürzen. Der 4. Lauf der US Nationals findet am kommenden Wochenende in High Point statt.

Ergebnis US Nationals Thunder Valley 450 ccm

1. Ken Roczen (D), Honda, 2-1

2. Eli Tomac (USA), Yamaha, 1-3

3. Chase Sexton (USA), Honda, 4-2

4. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 3-6

5. Antonio Cairoli (I), KTM, 5-4

6. Ryan Dungey (USA), KTM, 7-7

Meisterschaftsstand nach Runde 3 von 12:

1. Chase Sexton (USA), Honda, 134

2. Ken Roczen (D), Honda, 129, (-5)

3. Eli Tomac (USA), Yamaha, 120, (-14)

4. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 111, (-25)

5. Christian Craig (USA), 92, (-42)

6. Antonio Cairoli (I), KTM, 89 (-45)

7. Ryan Dungey (USA), KTM, 89, (-45)

8. Justin Barcia (USA), GASGAS, 74, (-60)